Frente fria enfraquece e grande massa de ar quente promete calor histórico nos próximos dias

São Paulo enfrenta nesta segunda-feira os últimos resquícios da passagem de uma frente fria, que deve trazer pancadas de chuva à tarde e à noite, principalmente na capital e no litoral, de acordo com a Climatempo.

Mas a partir desta terça-feira, o sol volta a brilhar forte em todo estado de São Paulo, com uma grande massa de ar seco e quente que deve cobrir boa parte do território brasileiros nos próximos dias e trazer temperaturas altíssimas, que podem bater recordes históricos.

Essa onda de calor deve ser forte até o próximo sábado em quase todo o país ao mesmo tempo. De acordo com a Climatempo, os termômetros devem ultrapassar os 38ºC em Campo Grande, 41ºC em Cuiabá, 38ºC em, Goiânia, 34ºC em São Paulo (recorde histórico é 33ºC) e 39ºC no Rio de Janeiro. Em algumas cidades que ficam no oeste e noroeste paulista, o calor deve ultrapassar os 40ºC.

Os estados mais atingidos são do centro-oeste, onde a previsão é de que muitas cidades superem os 40ºC, marcas que geralmente não são registradas nem mesmo nos dias de verão.

Frente fria

Uma frente fria que promete fortes tempestades em Buenos Aires e Uruguai começa a se mover para o sul do Rio Grande do Sul nesta terça-feira trazendo chuva e risco de tempestade. Na quarta, a instabilidade alcança o leste de Santa Catarina e Paraná. Até a próxima sexta-feira, o sistema atinge a região sudeste do país, com possibilidade de tempestades em áreas de São Paulo.

Na retaguarda dessa frente fria uma massa de ar polar ingressa em território brasileiro no próximo final de semana e promete derrubar os termômetros no sul do país, com uma acentuada queda dos termômetros principalmente durante a madrugada, formando geadas nas áreas de serra.