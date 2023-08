Uma aposta ganha prêmio de mais de R$ 4 milhões da Mega-Sena

Uma apostador de São Francisco do Conde, na Bahia, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (19) e vai receber o prêmio de R$ 4.645.727,41.

Os números sorteados no concurso 2622 são os seguintes: 09 - 19 - 22 - 24 - 50 - 60.

A quina teve 34 apostas vencedoras; cada acertador vai receber R$ 74.175,48. Já a quadra registrou 3.419 apostas ganhadoras. Os acertadores vão levar, cada um, o prêmio de R$ 1.053,76.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (22). O prêmio estimado está estimado em R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.