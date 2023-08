Frente fria aumenta condições de chuva em São Paulo e outras regiões no final de semana; veja a previsão

Uma frente fria se aproxima do Sul do Brasil em direção a São Paulo e ao Mato Grosso do Sul, aumentando as condições de chuva para algumas regiões durante este sábado (19). A temperatura está ligada ao ciclone extratropical que se direciona ao mar entre o litoral do Uruguai e da província de Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com informações do Climatempo, uma frente fria se aproxima no Sudeste, com uma crescente na nebulosidade para a localidade. Isso faz com que haja chuva por alguns estados da região.

O Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul contarão com nuvens carregadas devido à frente fria e se estenderão até o oeste e sul de Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Rio De Janeiro.

No centro-norte do Brasil, o ar seco acaba sendo bastante presente. Já em parte da região Norte e litoral do Nordeste, as regiões contam com nuvens de chuva crescentes.

Condições climáticas em SP e outras regiões

As pancadas de chuva poderão ser provocadas a qualquer momento no estado de São Paulo, haja vista as nuvens da frente fria que se formam pela região. No entanto, os raios poderão estar presentes principalmente no período da tarde e da noite. A chuva pode ocorrer intensa ou moderada.

Embora haja sol pela manhã no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas, pode haver uma crescente na nebulosidade durante o período da tarde e a chuva deverá chegar pela noite. Pelo Rio de Janeiro o sol e calor acabam sendo bem presentes com grandes chances de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Durante o dia, o sol toma conta do Espírito Santo, no centro, norte/noroeste e leste de Minas Gerais. O sol e o tempo predominam no Espírito Santo, no centro, norte/noroeste e leste de Minas Gerais.