VÍDEOS: GCM nega ter torturado jovens e forçado sexo oral durante abordagem: “Atos nojentos”

O guarda civil municipal Gabriel Marques de Souza, um dos cinco agentes presos suspeitos de torturar e forçar jovens a fazer sexo oral durante uma abordagem, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, negou ter cometido o que classificou como “atos nojentos”. Antes de se entregar à polícia, ele publicou dois vídeos em suas redes sociais, nos quais se defendeu das acusações (veja abaixo).

O caso aconteceu em maio deste ano. Na ocasião, seis jovens estavam empinando motos em um parque abandonado da cidade, quando a equipe da GCM, formada por seis agente, chegou. A investigação aponta que, além de agredir e torturar os rapazes, que não tinham antecedentes criminais, eles ainda os forçaram a fazer os atos sexuais. Uma das vítimas chegou a ligar para a mãe e o áudio dessa gravação ajudou na apuração do caso.

Na época, a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária dos seis guardas, mas eles fugiram. Na quarta-feira (16), cinco deles foram presos e um ainda segue sendo procurado.

Souza foi um dos que se apresentou às autoridades, por orientação do seu advogado. “Tenho que respeitar a Justiça, que decretou a prisão. Me apresentei para esclarecer todos os fatos. E a verdade tem que ser dita.”

Antes disso, publicou vídeos em seu Instagram, nos quais disse ser inocente. ”Eu não cometi essas barbaridades que estão falando. Eu não cometi esses atos nojentos. Eu não aceito esse tipo de situação (...). As pessoas que estão acusando a gente de cometer essa barbárie, que coloquem a mão no coração, porque estão destruindo famílias”, disse ele.

“Eu apreendi as motocicletas desses jovens, que estavam empinando. A mãe [de um desses] jovens chegou até um pouco nervosa, desmaiou. Eu fiz o primeiro atendimento. Tratei com todo o respeito, com toda a educação”, garantiu o GCM, que contestou o inquérito policial. “Eles [os jovens supostamente torturados] não fizeram nenhuma denúncia. Não tem exame de corpo de delito que comprove a agressão.”

Ainda nos vídeos, o GCM ressaltou que “sempre deu bons exemplos”.”Em seis anos de instituição, nunca fui denunciado, porque sempre fiz um trabalho de excelência. Quem acompanha a minha rede social, sabe que eu sempre mostrei o trabalho para que a juventude tenha a oportunidade de ir para o caminho certo”, garantiu Souza.

Ainda no seu perfil, o GCM postou um vídeo do momento em que foi preso. “O que me dá ânimo é receber mensagens dos meus alunos, dos jovens que participaram do meu projeto, em dizer que acreditam em mim, porque sabem do trabalho sério que eu faço, e muitos se espelham em mim como uma pessoa boa”, ressaltou ele.

Investigação

O delegado Luis Roberto Faria Hellmeinster, responsável pelas investigações, destacou em entrevista ao site UOL que a polícia trabalha para responsabilizar os agentes pelos abusos cometidos durante a abordagem.

“Todos que não tenham participado ficaram observando as agressões. O que a gente vai fazer é individualizar, realmente é: esse queria? Não queria? Esse se eximiu de fazer alguma coisa? Para quando o juiz for graduar a pena, se condenados, poder avaliar com senso de justiça”, afirmou.

A SSP-SP destacou que, após o episódio, os GCMs “foram afastados de suas funções e responderão processo administrativo e disciplinar”. A Prefeitura de Itapecerica da Serra destacou que também acompanha e colabora com as investigações.

Já o advogado Cleisson Martins, que representa dois dos GCMs, afirmou ter conversado com os cinco agentes presos e que eles negaram que qualquer crime tenha sido cometido na abordagem.

