Frente fria associada a ciclone extratropical faz RS emitir alerta para temporal

Frente fria e sol tomam conta de regiões do Brasil após ciclone tropical (Reprodução/Regional and Mesoscale Meteorology Branch)

Uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical está avançando para o sul do Brasil nesta sexta-feira trazendo nuvens carregadas desde a madrugada, de acordo com a Climatempo.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para temporais isolados nas cidades mais ao sul, como Campanha, Centro e Missões e são esperados chuvas de moderadas a forte, com descargas elétricas e rajadas de vento de 60 km/h a 75 km/h na fronteira gaúcha.

Essas nuvens carregadas devem se espalhar também sobre Santa Catarina, Paraná, mato Grosso do Sul e nas regiões oeste e sul do estado de São Paulo.

Nos três estados do sul do país a chuva deve ser mais volumosa e há riscos de chuva de granizo. As rajadas mais fortes de vento, de até 80 km/h, são esperadas no Rio Grande do Sul, no oeste, centro, sul e norte de Santa Catarina e no centro, oeste e sul do Paraná, com conseqüente queda na temperatura.

Nas demais regiões do país, o ar seco que cobre o interior do país permanece nesta sexta-feira, inibindo a formação de chuvas

TEMPO EM SP

A frente fria vai se aproximar de São Paulo ainda nesta sexta-feira, trazendo pancadas de chuva com raios no período da tarde e da noite nas regiões oeste e sul do estado. Nessas áreas deve chover com intensidade de moderada a forte e rajadas de vento de até 50 km/h.

Enquanto a frente fria não chega, a cidade de São Paulo enfrenta um dia de forte calor e baixa umidade, ainda sob a influencia da massa de ar seco que cobre o interior do estado. À tarde, os termômetros devem atingir a máxima de 31ºC.

No sábado, o dia amanhece com muitas nuvens e pode chover em qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 24ºC.