‘Dancinha’ com bebê em hospital de Santa Catarina acaba em demissão para quatro funcionários

Centenas de pessoas reagiram com repúdio e criticaram com veemência um vídeo que viralizou nas redes sociais e que mostra uma funcionária com um bebê recém nascido no bolso do jaleco de uma funcionária de um hospital de Santa Catarina fazendo dancinha coreografada.

Nas imagens, a funcionária, que foi identificada como uma fisioterapeuta, faz coreografia com a criança e dá risada, acompanhada de outras pessoas, que assistem a cena também se divertindo. “Desenrola, bate, joga de ladinho”, ela canta. A data da gravação não foi confirmada, mas as imagens vieram a público nesta semana.

A funcionária foi identificada e demitida pelo Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, juntamente com outras três técnicas de enfermagem, que ajudaram a filmar ou simplesmente acompanharam o caso e não relataram aos superiores.

A fisioterapeuta era de uma empresa terceirizada, e além do afastamento do hospital e da empresa pela qual é contratada, teve a carteira profissional suspensa de forma cautelar pelo Conselho Regional de Fisioterapia de Santa Catarina, que vai instaurar processo ético disciplinar.

Já as técnicas eram funcionárias contratadas e, segundo a direção do hospital, falharam em garantir a proteção da criança, por isso foram desligadas.

O bebê das imagens, de acordo com nota do hospital, nasceu prematuro e segue internado, mas passa bem e só poderá ter alta após atingir peso e tamanho recomendado por seu pediatra.

O vereador de Itajaí Osmar Teixeira, responsável por divulgar o vídeo nas redes e pedir providencias da direção do hospital, disse que vai acompanhar o encaminhamento do caso para o Ministério público. “Quem fez isso não é um profissional, isso é um absurdo”, classificou.