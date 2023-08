[Vídeo] Polícia investiga se houve maus-tratos a cavalos durante chá revelação em Goiás

A Polícia Civil está investigando se houve maus-tratos em um chá revelação que fez o uso de cavalos em Santa Helena de Goiás, sudoeste do estado.

Na ocasião, os animais foram utilizados para anunciar o sexo do bebê, que era uma menina. Conforme o vídeo, que você confere a seguir, foguetes presos nas costas dos animais liberaram uma fumaça rosa, o que deixou os animais estressados.

De acordo com o g1 e com informações do delegado Danilo Fabiano, o evento foi realizado no último final de semana. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos responsáveis pela festa.

Na filmagem, é possível ver os animais pulando, e um deles acaba caindo no chão.

Um inquérito criminal foi aberto na delegacia de Santa Helena de Goiás para apurar a possibilidade de crime de maus-tratos.

Confira o vídeo a seguir:

😡 Casal é investigado por maus-tratos contra cavalos em chá revelação



Imagens mostram os animais assustados e com sinalizadores para indicar o sexo da criança



Leia: https://t.co/AUBnO2KOOr pic.twitter.com/ccJfusRhUO — Metrópoles (@Metropoles) August 17, 2023

Garota de 13 anos morre dentro de ônibus ao ser atingida por poste; entenda o que aconteceu

A estudante Fernanda Pacheco Ferraz, de 13 anos, morreu ao sofrer um acidente depois que embarcou em um ônibus em Nova Friburgo, na região Serrana do Rio de Janeiro. Testemunhas contaram que ela voltava para casa após a escola, quando embarcou no coletivo e colocou a cabeça para fora para acenar para alguns colegas. Nesse momento, foi atingida por um poste.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (16). Assim que foi alertado por outros passageiros sobre o acidente, o motorista parou o ônibus e prestou socorro à garota. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os socorristas constaram no local que ela já estava sem vida.

Conforme o site G1, Fernanda estudava no Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes, que fica no bairro Catarcione, e voltava para casa, no bairro Chácara do Paraíso, quando morreu.

Garota de 13 anos morre dentro de ônibus ao ser atingida por poste; entenda o que aconteceu Reprodução/Redes Sociais/G1

