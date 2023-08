Vídeo: motoboys se unem e atacam casa de clientes que agrediram entregador de aplicativo

Nesta quarta-feira, 16 de agosto, motoboys se reuniram em frente a casa de um cliente que agrediu um entregador de aplictivo no dia anterior, terça-feira (15/08), no bairro Caiçaras, na região Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Por volta das 9h50, dezenas de motoboys fizeram um ‘buzinaço’, jogaram bombas dentro da casa do cliente e chutaram o portão da residência, tentando arrombar e invadir a casa. A cena foi captada por transeuntes e divulgada pelo jornal Estado de Minas.

Na terça-feira, quando houve o desentendimento entre o entregador e o cliente do do aplicativo, os trabalhadores já haviam tentado organizar a manifestação em frente a residência, mas foram impedidos por um bloqueio da Polícia Militar, segundo a TV Alterosa.

AGRESSÃO A MOTOBOY

A casa dos clientes de um aplicativo de delivery que agrediram um motoboy, na noite de terça-feira (16/8), foi atacada hoje por outros entregadores, que tentaram invadir o imóvel e jogaram bombas no local. pic.twitter.com/BD67DDdn9C — Estado de Minas (@em_com) August 16, 2023

A classe trabalhadora decidiu fazer esse buzinaço, pois o entregador que foi agredido, alega que, além disso, ele foi acusado de “querer roubar a comida dos clientes após pedir o código de confirmação da entrega”. Em contraponto, o cliente que teve sua casa danificada, disse que o problema foi a demora da entrega do pedido e que, por isso, “eles desconfiaram que ele teria aberto o pacote e comido a feijoada”, segundo o Estado de Minas.

Após 20 minutos do início das manifestações, a Polícia Militar chegou ao local afastando os motoboys da residência. Segundo eles, uma escolta permanecerá na porta da residência até que os ânimos se acalmem.

No vídeo, o repórter da TV Alterosa diz que os “motoboys estão tentando arrombar a casa onde foi feito o pedido e os clientes agrediram o motociclista”. Enquanto isso, mais bombas eram arremessadas dentro da residência. Nas imagens, é possível ver marcas de sangue no chão do entregador que foi atingido na terça-feira pelos residentes da casa.

Leia também: