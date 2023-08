Nova frente fria já avança do Uruguai para o Rio Grande do Sul

Uma nova frente fria já se dirige ao Rio Grande do Sul pelo litoral do Uruguai nesta quinta-feira, de acordo com a Climatempo, e deve trazer nuvens carregadas para o estado nas próximas horas, mudando o tempo e derrubando o termômetro. São esperadas para sexta-feira fortes chuvas, com muitos raios e trovoadas.

Enquanto a frente fria não se desloca para os estados ao norte, o estado de São Paulo sofre os efeitos de uma grande massa de ar seco que predomina sobre o interior do Brasil, inibindo as condições de chuva em grande parte do país e trazendo calor típico de verão.

Nesta quinta-feira, na Grande São Paulo, os termômetros devem atingir a máxima de 30ºC, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva no período da tarde.

Já na sexta-feira o calor fica mais intenso e os termômetros devem atingir a casa dos 31ºC no decorrer do dia, sem previsão de chuva.

A frente fria deve se aproximar do sudeste do país no sábado, quando a temperatura começa a arrefecer e as máximas caem para 24ºC no sábado e 23ºC no domingo.

O frio permanece até terça-feira, quando o calor começa a voltar sobre todo o estado.

CICLONE EXTRATROPICAL

Para esse fim de semana é esperada a chegada de um novo ciclone extratropical, que deve trazer fortes temporais em todo sul do país e na região do Mato Grosso do Sul.

A previsão é que esse novo ciclone traga, além da chuva, ventos fortes de até 70 km/h.

Em SP, os ventos devem chegar a 60 km/h no litoral, com muita chuva. Rio de Janeiro, sul de Minas e Triângulo mineiro, Mato Grosso do Sul, e Goiás também devem ser atingidos.