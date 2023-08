Ingestão de etanol: aumento de mortes por intoxicação gera alerta no interior de SP

O aumento de casos de intoxicação de pessoas que ingeriram etanol, vendido em postos de combustíveis, fez com que o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de Campinas, no interior de São Paulo, emitisse um alerta nesta semana. De acordo com o órgão, de abril de 2016 a julho deste ano, foram 14 ocorrências desse tipo. Destas, 10 ocorreram entre 2022 e 2023.

Conforme reportagem do jornal “Folha de S.Paulo”, do total de casos de intoxicação, 11 pessoas morreram, sendo uma mulher e 10 homens. As vítimas tinham idades que variavam entre 28 e 37 anos. As ocorrências foram registradas em Campinas (2), Sumaré (2), Santa Bárbara d’Oeste (2), Limeira (1), Itu (2), Jundiaí (1) e Rio Claro (1).

O professor Fábio Bucaretchi, coordenador do CIATox de Campinas e um dos autores do alerta, disse que esses são casos de intoxicação mais graves analisados pelos centros de toxicologia nos últimos anos.

“O presente alerta indica uma situação grave e possivelmente representa a ‘ponta de um iceberg’ quanto ao número de casos semelhantes ocorridos ou ainda ocorrendo na região e, provavelmente, em outros estados do país”, diz o documento do CIATox.

“A abstinência alcoólica e dificuldades financeiras para obtenção de bebidas legalizadas foram consideradas as motivações na maioria dos casos, sendo dois casos de indivíduos em situação de rua e dois abrigados em serviço de apoio a indivíduos em situação de vulnerabilidade”, ressaltou o órgão.

Além das mortes, os três casos em que os pacientes sobreviveram ocorreram em Campinas, Limeira e Araras. Os pacientes são uma mulher, de 32 anos, além de dois homens de 47 e 78 anos. Após a internação, eles apresentaram sequelas neurológicas ou perderam a visão.

Um alerta também já foi emitido neste mês pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), que chamou a atenção para os casos de intoxicação por etanol. Os especialistas dizem que, ao ser metabolizado pelo organismo, o metanol presente no álcool se converte em ácido fórmico, o que leva a intoxicação.