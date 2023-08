Grávida perde o bebê após levar 20 facadas de ex-mulher do atual companheiro, em Goiás

Grávida de três meses, jovem perdeu o bebê e segue em estado grave após ser esfaqueada por ex do atual companheiro, em Goiás (Divulgação/Polícia Civil)

Uma comerciante foi presa suspeita de atacar Vanessa Nunes da Silva, de 29 anos, em Inhumas, Goiás. A vítima, que estava grávida de três meses, levou ao menos 20 facadas e teve a gestação interrompida. A agressora é ex-mulher do atual companheiro da jovem e, segundo a polícia, tinha feito várias ameaças antes de cometer o crime. Ela foi presa.

O caso aconteceu no último dia 5 de agosto. Segundo reportagem do site G1, a agressora enviou áudios ameaçando a vítima antes do ataque: “Vou te picar toda na faca”. Depois disso, ela foi até a casa da grávida, que abriu o portão acreditando que se tratava de um prestador de serviço. No entanto, foi esfaqueada pela mulher.

Vanessa foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde ainda permanece internada em estado grave e respirando com ajuda de aparelhos. Ela perdeu o bebê.

A suspeita do crime era procurada e foi presa no último sábado (12), em Taquaral de Goiás. Ela foi indiciada por tentativa de homicídio e segue à disposição da justiça.

Crime motivado por ciúmes

O delegado Miguel Mota Leite Filho, responsável pela investigação do caso, destacou que a comerciante tinha ciúmes de Vanessa com seu ex-companheiro, principalmente por saber que ela esperava um filho.

“A vítima não fez absolutamente nada com a autora, nem com os filhos dela. A desculpa dela para matar a vítima foi que o ex estava sem dinheiro por culpa da vítima e na mente dela isso estava prejudicando os filhos, mas a vítima não fez nada com ele e nem teve contato”, ressaltou o investigador.

LEIA TAMBÉM: