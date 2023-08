Garota de 13 anos morre dentro de ônibus ao ser atingida por poste; entenda o que aconteceu

A estudante Fernanda Pacheco Ferraz, de 13 anos, morreu ao sofrer um acidente depois que embarcou em um ônibus em Nova Friburgo, na região Serrana do Rio de Janeiro. Testemunhas contaram que ela voltava para casa após a escola, quando embarcou no coletivo e colocou a cabeça para fora para acenar para alguns colegas. Nesse momento, foi atingida por um poste.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (16). Assim que foi alertado por outros passageiros sobre o acidente, o motorista parou o ônibus e prestou socorro à garota. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os socorristas constaram no local que ela já estava sem vida.

Conforme o site G1, Fernanda estudava no Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes, que fica no bairro Catarcione, e voltava para casa, no bairro Chácara do Paraíso, quando morreu.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc) lamentou a morte da estudante e decretou luto de dois dias. “A Secretaria de Estado de Educação lamenta profundamente o acidente”, diz o texto.

“Foi decretado luto oficial de dois dias no colégio. As aulas foram suspensas em toda a unidade nesta quinta-feira (17/8), e a turma da aluna só retomará as atividades na próxima segunda-feira (21/8). A Seeduc se solidariza com a imensa dor da família e vem prestando toda a assistência a ela e à comunidade escolar”, concluiu a pasta.

Já a empresa Nova Faol, responsável pelo ônibus, destacou que o motorista, que tem 13 anos de experiência na mesma linha, tentou desviar de carros que estavam parados do lado direito na Rua Luiz Catarcione, quando houve o acidente. A companhia lamentou a morte da estudante e destacou que “está dando todo apoio para minimizar os transtornos.”

