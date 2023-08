Sol e calor voltam a predominar no estado de São Paulo a partir desta quarta-feira

Uma grande massa de ar seco predomina em grande parte do país, inibindo o crescimento de nuvens e elevando a temperatura.

Na maior parte do dia, o sol brilha forte em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com poucas nuvens no céu. Em toda a região sudeste a temperatura está em elevação.

Em são Paulo, pequenas áreas de instabilidade podem trazer chuva à tarde e à noite, com intensidade moderada.

Na cidade de São Paulo, a temperatura está em elevação e deve atingir a máxima de 31ºC até sexta-feira. Nesta quarta, a máxima prevista é de 28ºC. Nesta quinta-feira, o dia também amanhece ensolarado, com poucas nuvens, e a temperatura máxima prevista é de 30ºC.

LEIA TAMBÉM: Número de mortos em ação policial no litoral de SP chega a 18; PM apontou fuzil até para jornalista

Sexta-feira será o dia mais quente da semana, e o calor deve chegar a 31ºC, mas no sul do país uma frente fria associada a um ciclone extratropical já começam a atingir o sul do país, trazendo muita chuva e derrubando a temperatura.

Em função disso, no sábado o paulistano já deve enfrentar um dia mais frio, com máxima de 24ºC. No próximo fim de semana, o sistema deve chegar á região sudeste, trazendo ventos fortes de até 60 km/h e chuva forte para São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas e Triãngulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e Goiás.