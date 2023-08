Perseguição e assédio: influencer diz que homem ejaculou nas suas costas dentro de shopping, em SP

A empresária e influenciadora digital Andrea Costa, de 38 anos, denunciou que foi vítima de assédio sexual dentro de um shopping em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Nas suas redes sociais, ela contou que passou a ser perseguida por um homem, que chegou a ejacular em suas costas (veja no vídeo abaixo). Ela ficou conhecida no início do ano passado, depois que proibiu a entrada do público masculino em sua loja exatamente para evitar casos semelhantes.

Em postagem em seu Instagram, Andrea contou que estava no shopping, na terça-feira (15), quando estranhou a proximidade de um homem enquanto estava em uma escada rolante.

“Estava eu subindo, quando senti algo escorrendo na minha perna. Parecia água. Já olhei para trás e vi um cara no degrau debaixo, colado na minha bunda. Vi se ele estava com garrafa de água, porque um líquido caiu em mim, mas ele estava com a mão no bolso, fazendo gestos. Foi tão surreal que eu não consegui captar aquilo”, contou ela.

“Ele estava de máscara, de boné, e não olhou mais para trás para eu não o reconhecer. Quando entrei na minha loja, as meninas falaram que não era água. Tinha p**** na minha perna. Eu corri para dentro, passei álcool. A minha bunda toda estava suja”, lamentou.

Denúncia

A influencer disse que, ao perceber o que tinha acontecido, ficou revoltada. “Primeiro me deu uma crise de tremedeira, depois uma crise de pânico, depois desespero, revolta, e agora não sei o que estou sentido. Mas eu preciso falar porque isso não pode ficar assim”, disparou ela.

Andrea registrou um boletim de ocorrência e disse que reclamou da falta de segurança ao Shopping Centro, onde outros casos de assédio já teriam ocorrido.

“Agora estou fazendo boletim de ocorrência, chamei a segurança toda do shopping. E sabe o que eu descobri? Eu não sou a única. Quando fui falar para o segurança, ele perguntou se era um alto e eu disse que é. Aí ele falou que ele já fez com mais duas. O segurança sabia. Por que ninguém fez nada?”, questiona a influencer.

Em nota, o Shopping Centro manifestou repudio e indignação, informou que vai prestar apoio à vítima e que trabalha para recolher “todo o material probatório, como imagens e testemunhas, para entregar as autoridades policiais, com a maior brevidade possível, para que o acusado seja prontamente identificado e punido”.

Proibição a homens

Andrea ficou conhecida non início de 2022, depois que decidiu proibir a entrada de homens em sua loja de roupas e acessórios, em São José dos Campos. Na época, ela fixou cartazes na vitrine, na qual falava que a medida visava impedir casos de violência sexual contra funcionárias e clientes.

Na época, em entrevista ao site G1, ela explicou os motivos da medida. “Eles (homens) entravam na loja, ficavam atrás das mulheres, quando não era depreciando o corpo delas, era olhando para elas trocando de roupa no provador através das cortinas. Temos um estúdio de fotografia dentro da loja e muitos homens vinham e entravam apenas para olhar as modelos”, contou.

Por conta da proibição, a empresária virou alvo da reclamação de muitos homens, que diziam ser vítimas de retaliação. No entanto, segundo ela, muitas mulheres aprovaram a iniciativa.

Andrea Costa proibiu a entrada de homens em sua loja para evitar casos de assédio (Reprodução/Arquivo pessoal)

