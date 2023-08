Novo ciclone extratropical chega ao sul do país nesta sexta-feira; veja quais estados serão atingidos

Um novo ciclone extratropical deve se formar entre a costa do Rio Grande sul e do Uruguai a partir desta sexta-feira, trazendo chuva forte e temporal para todo o sul do país e também na região sul do Mato Grosso do Sul, segundo a Climatempo.

A previsão é que esse novo ciclone traga, além da chuva, ventos fortes de até 70 km/h.

O sistema de baixa pressão vem acompanhado de uma frente fria, que deve avançar sobre a região sudeste do Brasil, e a Grande São Paulo e o Litoral devem enfrentar ventos fortes de 60 km/h e chuva forte. Rio de Janeiro, sul de Minas e Triângulo mineiro, Mato Grosso do Sul, e Goiás também devem ser atingidos.

Toda a região sul do pais recebeu alerta para as embarcações, pois os ventos fortes devem deixar o mar agitado em todo o litoral sul.

Enquanto o novo sistema não chega à região sudeste do país, São Paulo enfrenta a predominância de uma grande massa de ar seco que predomina no interior do país, trazendo sol, calor e baixa umidade.

Na cidade de São Paulo, os termômetros devem chegar a 30ºC a te sexta-feira, mas no interior do estado o calor pode chegar a 35ºC no decorrer da semana. A previsão é que as cidades mais próximas do Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro tenham marcas acima dessa temperatura, assim em alguns pontos do litoral.

No sábado o tempo já começa a mudar na cidade de São Paulo, quando o sistema que chega pelo sul do país e se desloca pelo território brasileiro, trazendo fortes ventanias e dias mais frios, além de chuva, para São Paulo, Rio de janeiro e no sul de Minas Gerais.