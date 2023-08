Homem é preso suspeito de matar mulher que namorava há apenas três dias, em Goiás

A Polícia Civil investiga a morte de Larissa Marques Bueno, de 27 anos, em Anápolis, Goiás. O pintor Mário de Jesus Silva, de 59, que namorava com a vítima há apenas três dias, foi preso suspeito pelo assassinato. Segundo a corporação, ele alegou que a mulher morreu após cair dentro de casa. No entanto, ela apresentava traumas na cabeça incompatíveis com esse tipo de acidente.

O caso aconteceu no domingo (13), quando o suspeito acionou o Corpo de Bombeiros dizendo que a namorada estava ferida. Ele relatou que os dois estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando ela se desiquilibrou e caiu no chão.

No entanto, quando os bombeiros chegaram, já encontraram Larissa sem vida. Ela estava deitada em uma cama, com várias lesões no rosto, cabeça e braços. Questionado, o pintor disse que ajudou a vítima a se levantar depois da queda e a colocou no local, onde ela faleceu. Ele, por sua vez, estava coberto de sangue e exalava um cheiro forte de álcool.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu o pintor em flagrante. “Ela possuía vários traumas na cabeça, o que é incompatível com a tese da queda da própria altura [que o homem alegou]”, explicou o delegado Cleiton Lobo ao site G1.

A defesa de Silva não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. A motivação do crime ainda é desconhecida.

LEIA TAMBÉM: