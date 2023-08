Regiões Norte e Nordeste ainda sofrem com apagão; Roraima foi o único estado não afetado

Apagão foi registrado hoje em todas as regiões do país

O apagão que afetou todo o país na manhã desta terça-feira (15) ainda causa transtornos em estados das regiões Norte e Nordeste. Apenas Roraima escapou ileso, pois não é ligado ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME) informou que as cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste já foram retomadas e que as equipes trabalham para restabelecer aquelas afetadas nas regiões Norte e Nordeste. Segundo a pasta, até 10h22, foram recompostos 27% da carga da região Norte e 68% da região Nordeste.

Ainda no texto, o MME ressaltou que o ministro Alexandre Silveira determinou a criação de uma “sala de situação” para analisar o que causou o problema e que lidera todo processo de retomada do fornecimento de energia.

Já o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou “uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados”.

Segundo o órgão, a interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte/Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

Apagão

Dados em tempo real do ONS apontaram que houve uma queda abrupta na carga e geração de energia entre 8h30 e 8h44. No entanto, a estabilidade começou a ser registrada a partir das 9h.

Em São Paulo, o problema afetou a circulação dos trens na Linha 15-Prata do Metrô. O mesmo problema ocorreu em Belo Horizonte (MG) e em Salvador (BA).

Por conta da falta de energia, o trânsito em cidades como São Paulo, Teresina, Fortaleza, Belém, além de muitas outras, apresentou muita lentidão, em função do desligamento dos semáforos.

Escolas precisaram suspender aulas, hospitais cancelaram consultas eletivas, empresas dispensaram funcionários mais cedo e até algumas transações via PIX deixaram de ser reallizadas.

O assunto rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde muitos memes foram publicados.

Confira abaixo os estados afetados, além do DF:

Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul;

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia;

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia; Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins;

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins; Sul: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina;

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

LEIA TAMBÉM: