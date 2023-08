Procon investiga supermercado que teve tumulto de clientes após anunciar TV a R$ 105; veja o vídeo

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Goiás (Procon-GO) abriu uma investigação contra um supermercado que foi palco de um tumulto, em Goiânia, Goiás. Tudo começou quando um locutor anunciou uma super promoção para o Dia dos Pais: uma TV de 55 polegadas a R$ 105.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando os clientes se aglomeraram e brigavam pelo produto (veja abaixo). No entanto, quando iam pagar, descobriam que, na verdade, o televisor custa R$ 2,1 mil.

Supermercado causa tumulto após fazer promoção de TV por R$ 105 e imagens viralizam pic.twitter.com/QB9IW7h9si — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) August 15, 2023

O caso aconteceu no último sábado (12), em um supermercado da rede Carrefour que fica na Avenida Jamel Cecílio. No vídeo, é possível ouvir quando o locutor da loja diz: “R$ 105 reais pode pegar! Pega, pega, puxa, puxa, puxa” e vários clientes tentam, desesperadamente, garantir sua TV.

Porém, quando chegavam ao caixa para efetuar a compra, os clientes eram informados que, na verdade, o produto custava 20 parcelas de R$ 105, que deveriam ser pagas no cartão próprio do supermercado. Revoltados, muitos clientes denunciaram o caso nas redes sociais e as imagens viralizaram.

Assim, na segunda-feira (14), uma equipe do Procon-GO esteve no estabelecimento e apurou que, de fato, a TV custava R$ 2,1 mil. Segundo os gerentes informaram, o vídeo que circula nas redes sociais foi editado e na ocasião o locutor deixou claras as condições da promoção.

“Nós pedimos que o hipermercado encaminhe ao Procon o vídeo completo, que mostra que o locutor anuncia as condições corretas, para que nós possamos analisar se de fato houve ou não indução ao erro ali ao consumidor”, explicou o superintendente do Procon-GO, Levy Rafael Cornélio, em entrevista à TV Anhanguera, reproduzida pelo site G1.

Segundo Cornélio, caso o Carrefour não consiga provar que o funcionário anunciou as condições corretas da promoção, o órgão de defesa do consumidor irá prosseguir com a investigação do caso.

O Carrefour foi procurado pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

