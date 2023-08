Metroviários decidem suspender greve e linhas do Metrô funcionam normalmente em São Paulo

Os metroviários decidiram suspender a greve prevista para a manhã desta terça-feira (15), em São Paulo. Assim, todas as linhas do Metrô funcionam normalmente na capital paulista, conforme o órgão publicou nas redes sociais.

Em um comunicado, os trabalhadores afirmaram que são contra a privatização de todas as linhas da CPTM e do Metrô e prometiam paralisar todo o sistema. Os metroviários protestam também contra a contratação de uma empresa pelo governo do estão de São Paulo para fazer a manutenção da Linha 15-Prata do Monotrilho.

Como o pregão foi adiado para outubro, a categoria votou por suspender a greve durante uma assembleia realizada pelo Sindicato dos Metroviários, na tarde de segunda-feira (14).

“Greve é suspensa. Continuam a mobilização e o estado de greve. Diante do adiamento por 45 dias do pregão de terceirização da manutenção da Linha 15, assembleia decidiu por suspender a greve marcada para 15/8 e a manutenção da mobilização e do estado de greve”, escreveu o sindicato nas redes sociais.