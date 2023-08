FBI prendeu adolescente da Filadélfia que teve contato com grupo terrorista e planejava ataque catastrófico

FBI faz batida na casa do suspeito (WPVI)

Um jovem de 17 anos cujo nome está sendo mantido em sigilo foi preso por agentes da SWAT e do FBI acusado de planejar um atentado terrorista “potencialmente catastrófico” na Filadélfia, na Pensilvânia, Estados Unidos, segundo o New York Post.

Uma investigação liderada pela Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI descobriu que o jovem estava se comunicando com um grupo filiado da Al Qaeda, a Katibat al Tawhid wal Jihad, considerado grupo terrorista.

De acordo com as autoridades, o rapaz recebeu dos terroristas orientações para fabricar bombas improvisadas e os agentes do FBI descobriram que o rapaz estava comprando e estocando materiais para fabricação de bombas e para detonação remota, além de equipamentos táticos.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA forneceu informação ao FBI de que o jovem havia recebido 14 remessas internacionais de equipamentos militares e táticos em sua casa neste ano.

O nome do jovem não foi identificado por ser menor de idade, no entanto o Ministério Público da Filadélfia defende que ele seja julgado como adulto. Se isso acontecer, ele responderá por fabricação de armas de destruição em massa, conspiração criminosa, incêndio criminoso, causar/arriscar uma catástrofe, tentativa de cometer atos criminosos, posse de um instrumento de crime e colocar outra pessoa em perigo de forma imprudente.

Segundo um agente do FBI, o rapaz estava se preparando para viajar ao exterior com o objetivo de ingressar ou apoiar as atividades terroristas.

“O trabalho da Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI frustrou potencialmente um ataque terrorista catastrófico em nome de uma ideologia pervertida que de forma alguma representa as crenças da esmagadora maioria das pessoas de fé que buscam a paz, incluindo muçulmanos “, disse o promotor distrital da Filadélfia, Larry Krasner, nesta segunda-feira.