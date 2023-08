“Desenrola, bate, joga de ladin”: funcionária de hospital grava vídeo com recém-nascido fazendo coreografia e causa revolta

Recém-nascido no bolso da funcionária do hospital (Reprodução/Twitter)

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma funcionária de um hospital em Santa Catarina dançando com um bebê recém-nascido no bolso do uniforme.

O vídeo foi gravado no Hospital e Maternidade Marieta Konder, em Itajaí, e gerou revolta nas redes sociais.

Nas imagens, uma fisioterapeuta é gravada com o bebê no bolso do jaleco, enquanto ela faz a coreografia e dá risada. “Desenrola, Bate, Joga de Ladinho”, canta. O rosto dela não foi filmado e o da criança teve uma tarja colocada para preservar sua identidade.

A funcionária que gravou o vídeo já foi identificada e é uma prestadora de serviço terceirizada. O hospital classificou a atitude dela de “inapropriada” e “criminosa”.

O vereador de Itajaí Osmar Teixeira disse que já entrou em contato com a direção do hospital e que todas as medidas serão tomadas para punir os responsáveis. “Nós também vamos acompanhar esse caso, que com certeza será enviado ao Ministério Público. Quem fez isso não é um profissional, isso é um absurdo”, disse o vereador.

O hospital soltou um comunicado dizendo que todos os envolvidos serão responsabilizados, inclusive quem filmou a cena e não impediu a funcionária. “Todas as medidas jurídicas, criminais, ético-administrativas e cíveis estão sendo tomadas com o maior rigor possível , inclusive com a apuração de colaboradores que filmaram ou participaram desta cena lastimável, sem defender a criança. Este ato isolado não pode manchar a imagem de centenas de profissionais que atuam na unidade e zelam diariamente cuidados dos bebês”, diz o comunicado.