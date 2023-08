Após pedido médico, homem escreve ‘sim’ e ‘não’ nas pernas para informar qual deveria ser operada

Um paciente que iria passar por uma cirurgia no joelho adotou uma estratégia simples para não ocorressem erros na hora da cirurgia.

Anderson Arruda, morador de Fortaleza (CE), escreveu as palavras ‘sim’ e ‘não’ nos joelhos para informar qual deveria passar pelo procedimento, que aconteceu no último sábado (12).

O homem de 50 anos explicou ao g1 que a cirurgia foi necessária após ele romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo após cair. Segundo a entrevista, o pedido de marcação foi recomendado pela própria equipe de enfermagem.

“Colocar o ‘sim’ e o ‘não’, na verdade, é uma orientação das enfermeiras que trabalham com cirurgia de joelho ou outros membros que você tenha dois, para que na hora da cirurgia não haja nenhuma confusão, para que tivesse uma segurança maior”, explicou Anderson.

Outra sugestão da equipe foi desenhar um alvo no joelho que deveria ser operado. “A enfermeira me mandou um texto também com recomendações pré-cirúrgicas, como dieta e como ia ser. Nesse texto, tinha a orientação de marcar a perna que ia ser operada”, disse o geneticista.

Anderson também comentou que no hospital foi perguntado diversas vezes qual joelho deveria ser operado. “Ainda assim, lá no hospital, eles me perguntaram várias vezes qual joelho eu ia operar. Até na sala de cirurgia, me perguntaram. Eles fazem várias checagens para não cometer nenhum erro”.

O procedimento ocorreu normalmente e no dia seguinte o rapaz já foi liberado. “Já estou na fase de recuperação. Eles [médicos] indicam que a gente comece a fazer a fisioterapia logo. Eu não posso pisar no chão durante dez dias, tenho de andar de muleta”.

Marcação é recomendada pelo Ministério da Saúde

Informar em qual órgão deve ser realizado a cirurgia faz parte de um protocolo do Ministério da Saúde de 2013. O ministério recomenda a marcação em caso de órgãos ou estruturas múltiplas, conforme explicado pelo médico ortopedista Hildemar Queiroz ao site.

“Existem dois joelhos, então o próprio paciente faz a demarcação do joelho a ser operado. Existe um protocolo, um desenho de um alvo, mas eu já solicito que o paciente no internamento faça a própria demarcação, dividindo a responsabilidade. No caso ele colocou “sim” para ser operado e “não” para não ser operado”, diz.

