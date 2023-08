Após passagem de frente fria, tempo começa a esquentar em São Paulo

Após a passagem da frente fria pela região sudeste, a circulação dos ventos e infiltração marítima mantém o tempo úmido no leste e no sul do estado de São Paulo, com possibilidades de chuva no litoral e na capital, segundo a Climatempo.

Após um começo de semana gelado, a tendência é que o sol e calor voltem aos poucos a dominar o clima, principalmente a partir desta quarta-feira.

A massa de ar seco volta a dominar o estado nos próximos dias e a expectativa e de dias com temperaturas máximas de 32ºC no interior e 26ºC na capital.

Nesta terça-feira, a previsão para São Paulo é de máximas de 25ºC no decorrer do dia, que amanhece encoberto com muitas nuvens e tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mas apesar da massa de ar seco sobre o estado e as altas temperaturas até sexta-feira, ainda estamos no meio do inverno e a tendência a períodos de frio vai continuar. NO sábado, uma nova frente fria chega ao território brasileiro pelo Uruguai, associada a um ciclone extratropical, que além de derrubar a temperatura, pode trazer fortes temporais para toda a região.

Os termômetros também devem reagir no estado de São Paulo, porém com menor intensidade, e a previsão é que o sistema traga muita umidade e chuvas para o litoral e a região da Grande São Paulo.