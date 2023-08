Apagão atinge vários estados e o DF; assunto toma conta das redes sociais

Um apagão afetou cidades de pelo menos 25 estados e do Distrito Federal na manhã desta terça-feira (15). Há relatos de interrupção do fornecimento de energia em praticamente todo o país, com exceção de Roraima. Em São Paulo, o problema afetou a circulação dos trens na Linha 15-Prata do Metrô. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais (veja mais abaixo).

Dados em tempo real do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontaram que houve uma queda abrupta na carga e geração de energia entre 8h30 e 8h44. No entanto, a estabilidade começou a ser registrada a partir das 9h.

Entre as cidades com relatos de queda de energia estão Aracaju, Palmas, São Paulo, Recife, Teresina, Florianópolis, Porto Seguro, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Belém e Curitiba.

Em Maceió, a Equatorial Alagoas informou que a falta de energia foi nacional, pois houve uma perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN) que afetou vários estados” e que o serviço “já está sendo normalizado”.

Já na Bahia, a Neoenergia afirmou que o problema afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que “está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível” e criou “uma sala de situação” para acompanhar o caso e determinou a apuração do incidente.

Já o ONS confirmou “uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados”.

Segundo o órgão, a interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte/Sudeste. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

Repercussão na web

O termo “apagão” está entre os termos mais comentados no X (Twitter) nesta manhã. Muitos internautas divulgam memes sobre a situação. Confira alguns abaixo:

Quem tirou a tomada de energia do brasil #apagaopic.twitter.com/Mvi6XQ3GU8 — Maria (@madduux_2) August 15, 2023

#apagao

- O Brasil todo sem luz, não precisa vir trabalhar depois do almoço não! Pera, a luz voltou, pode vir sim!



Eu indo: pic.twitter.com/ko1hjxKdza — Doug Nappa (@dougnappa) August 15, 2023

o Brasil todo sem luz e sem previsão de volta



eu indo embora mais cedo: #apagao pic.twitter.com/meqJ02OHF2 — Doug Nappa (@dougnappa) August 15, 2023

as torres de energia assim depois do #apagao pic.twitter.com/K97MFbcasi — Bruno (@thecatbruno) August 15, 2023

amando ficar sem trabalhar por causa da energia #apagaopic.twitter.com/C9tbF0Vm4Z — 𝖆𝖓𝖌𝖊𝖑 (@angel2003x) August 15, 2023

Esperando já aqui #equatorial viu? Quando o #apagao se for tamos preparados pic.twitter.com/8QiLf9W3Dq — Hallison Melo (@hallison_melo) August 15, 2023

Faltou energia no Brasil todo menos na empresa que trabalho! #apagao #faltou pic.twitter.com/4zcxeWrDPk — SHELLY MS 한국어관심 #KPOPER #dorameira #army (@shellymstwi) August 15, 2023

é o fim dos tempos bem que o povo da igreja disse#apagao pic.twitter.com/R8btjI7gNA — biano (@pedrubispo) August 15, 2023

faltou luz no trabalho, entro no twitter e esta nas trend #apagao pic.twitter.com/z6oMHMjK79 — 𝖆𝖓𝖌𝖊𝖑 (@angel2003x) August 15, 2023

Faltou energia no Brasil todo, e penso que vão liberar os abençoados mais cedo. #apagao pic.twitter.com/oM9KeMta81 — alef (@Alefmendess) August 15, 2023

O brasileiro preparando o almoço após o #apagao pic.twitter.com/kUkpqagUJ7 — Bruninhe Oliveirx (@HomemSapatao) August 15, 2023

faltou energia aqui no trabalho, entrei no tt e vi q foi um #apagao nacional pic.twitter.com/SzNlwAWlhY — Jeanzin | SUPER ★ (@Herdeiro_da_Sly) August 15, 2023

Tiraram o Brasil do ar, mas já voltamos! #apagão apocalipse o Brasil todo pic.twitter.com/PV4r1rDaVf — Reinaldo (@_rreinaldo) August 15, 2023

LEIA TAMBÉM: