[Vídeo] Ladrão furta igreja, faz ‘sujeira’ e tira cochilo em seguida; homem conseguiu escapar

Câmeras de segurança flagraram um homem dormindo no terraço de um comércio após tentar invadir a lanchonete. O caso aconteceu em Apiaí, no interior de São Paulo, na segunda-feira passada (7).

Antes disso, ele furtou a televisão de uma igreja. Confira o vídeo na sequência.

Em entrevista ao g1, a neta de um dos proprietários da lanchonete disse que chegou a ver o homem dormindo no local com a televisão ao lado enrolada em uma coberta.

“Como lá é aberto, ele entrou e dormiu na área. [...] Quando acordou, mexeu na porta”, explicou a neta, que prefere não ser identificada.

Assista ao vídeo:

Ainda segundo a matéria, o homem chegou ao local às 7h20 e permaneceu até após às 10h. Ao notar a presença da família, ele chegou a pedir para que chamassem um táxi para ele, mas a família não atendeu o pedido. O homem foi embora caminhando.

LEIA TAMBÉM: Cliente fica ‘transtornado’ e mata advogado após descobrir traição, em Goiás; entenda o caso

“Até então ninguém nem sabia do roubo da TV. A gente ficou sabendo dois dias depois”, disse a cabeleireira. A tentativa de roubo da lanchonete também só foi notada depois, com a conferência das imagens das câmeras de segurança.

O furto da televisão da igreja foi notado no dia seguinte durante uma limpeza, após uma festa ser realizada no local.

“Deram falta da televisão, que ficava na parede, que era das crianças da catequese” relatou Ana Paula Sassaki, professora e uma das responsáveis pela igreja.

A equipe também notou um cheiro ruim e notou que o local estava com fezes. “Pegou os aventais das pasteleiras, fez a sujeira, embrulhou e deixou ali no chão”.

Segundo a mulher, o interior do local possui câmeras de segurança, mas o rapaz as tampou com um tecido. Ele saiu do local por volta das 5h50.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ VÍDEO: Motorista bêbado invade calçada e atropela nove pessoas, na Zona Norte de São Paulo

⋅ Paraplégico, aluno ferido por aparelho em academia no Ceará fala sobre recomeço: “É uma nova vida”

⋅ Metroviários decidem hoje em assembleia se haverá greve nesta terça-feira