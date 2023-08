Saiba quem é o jogador de futebol brasileiro que morreu em um acidente de trânsito no Vietnã

Atacante Paollo Madeira, de 27 anos, que jogava no Hoang Anh Gia Lai FC, morreu em um acidente de trânsito no Vietnã (Reprodução/Redes sociais)

O jogador de futebol brasileiro Paollo Madeira, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito no interior do Vietnã. O atacante, que jogava no Hoang Anh Gia Lai FC, estava em um carro com um auxiliar técnico e um médico da equipe, que também não resistiram aos ferimentos. O veículo foi prensado por dois caminhões em uma estrada em Ho Chi Minh, enquanto eles retornavam a Pleiku, capital da província de Gia Lai.

O acidente aconteceu no sábado (12). Em entrevista ao site G1, a mãe do brasileiro, Katyuscia Madeira, contou que o filho tinha jogado a última partida da temporada e, como iria tirar fotos em uma premiação pelo número de gols, não voltou com o restante do time no ônibus.

“Um caminhão bateu atrás e, logo depois, outro ‘espremeu’ [o carro]”, explicou a mãe do jogador. “Paollo estava dormindo e com fone de ouvido. Acredito que ele não sentiu nada”, disse ela.

Paollo nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, mas nunca chegou a jogar profissionalmente no Brasil. Ele se mudou para Portugal, onde se naturalizou e iniciou a carreira no Imortal DC. Depois disso, atuou no CF Estrela Amadora e no Farense.

Em seguida, partiu para a equipe do Vietnã, por empréstimo. Um ano depois, foi contratado a custo zero pelo time, onde era titular e um de seus principais artilheiros. Em 15 jogos, ele marcou seis gols e deu três assistências.

Segundo a mãe, o rapaz entraria de férias logo depois da partida e tinha planos de visitar a cidade natal. “Ele estava feliz. Chegaria [em Portugal] no dia 16 e, no dia 20, iria ao Brasil, em Santos, que ele é apaixonado pela cidade”, comentou a mãe. “Estava tudo tão programado, ele cheio de planos”, lamentou a mãe.

Após o acidente, o Hoang Anh Gia Lai FC postou uma imagem nas redes sociais com o escudo do time em preto e branco, representando o luto:

Traslado do corpo

Katyuscia falou que o corpo de Paollo deverá ser levado para Portugal, onde ainda será decidido se será enterrado ou cremado.

“O futebol era a vida dele. Dizia que não existia outra coisa no mundo que soubesse fazer melhor. Sempre foi muito guerreiro”, complementou a mãe.

Nas redes sociais, os dois clubes portugueses onde o brasileiro jogou se manifestaram e lamentaram a morte.

É com imenso pesar, que o CF Estrela da Amadora informa do falecimento do nosso ex-atleta, Paollo Madeira.



A toda a família e amigos que se encontram de luto, queremos apresentar as mais sentidas condolências. A família Estrelista está com todos vocês.



Paollo, iremos sempre… pic.twitter.com/5mlhk3xKlq — CF Estrela da Amadora (@cfestrelamadora) August 12, 2023

É com grande consternação e pesar que o Sporting Clube Farense comunica a notícia do falecimento do ex atleta Paollo Madeira.



À família enlutada e aos seus amigos, apresentamos as nossas mais sentidas condolências. 🕊🖤🤍 pic.twitter.com/EO28UHCRNy — SC Farense (@SCFarense_) August 12, 2023

