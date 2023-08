Metroviários decidem hoje em assembleia se haverá greve nesta terça-feira

O Sindicato dos Metroviários fará uma assembleia nesta segunda-feira para decidir se haverá greve da categoria nesta terça na cidade de São Paulo.

A categoria emitiu um comunicado na última quinta-feira afirmando ser contra a privatização de todas as linhas da CPTM e do Metrô e promete paralisar todo o sistema. Os metroviários protestam também contra a contratação de uma empresa pelo governo do estão de São Paulo para fazer a manutenção da Linha 15-Prata do Monotrilho.

O sindicato justificou o protesto usando como exemplo as constantes falhas nas linhas 8 e 9 e disse que os passageiros estão sendo prejudicados pelos atrasos, falhas e graves acidentes.

A definição da empresa que faria a manutenção da linha Prata havia sido marcada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Motorista bêbado invade calçada e atropela nove pessoas, na Zona Norte de São Paulo

A assembleia convocada para “organizar a greve” será realizada nesta segunda-feira, a partir das 18h30, na sede do sindicato, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

A categoria propôs ao governador que uma alternativa à greve é a categoria trabalhar nesta terça-feira, mas desde que as catracas sejam liberadas para que os passageiros não paguem passagem. Desta forma, segundo o sindicato, “a população não seria prejudicada e a categoria manifestaria sua luta contra a terceirização e a privatização.”