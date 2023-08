Menina brincava em casa quando foi atingida por bala perdida: “Aquele tiro foi para matar”, diz vó

Eloah Passos, de 5 anos, que morreu após ter sido baleada no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes sociais)

O corpo da menina Eloah Passos, de 5 anos, que foi atingida por uma bala perdida no Morro do Dendê, na Ilha do Govenador, no Rio de Janeiro, foi enterrado no início da tarde desta segunda-feira (14). Sob forte comoção, os familiares lamentaram a perda da menina e acusaram a Polícia Militar de ter disparado contra a criança.

“Quando eu subi correndo vi minha filha com minha neta nos braços e um tiro no meio peito. Foi brutal. Aquele tiro foi para matar mesmo. Uma criança de 5 anos sem defesa nenhuma”, lamentou a avó de Eloah, Simone Passos da Silva, em entrevista à TV Globo.

Pai da criança, o ajudante de pedreiro Gilgrês dos Santos da Silva fez questão de carregar sozinho o caixão da filha e disse: “O cara que tirou a vida da minha filha deve estar sentando no sofá, segurando o filho dele e lembrando que tirou a vida de uma pessoa. Quando ele dormir vai lembrar que tirou a vida de Eloah. Mas Deus está olhando por ela.”

Muito abalada, a mãe da menina, Cláudia Souza, não quis falar com a imprensa durante o enterro. Mas, ao fazer a liberação do corpo dela no Instituto Médico Legal (IML), lamentou a perda precoce da filha.

“Ela era muito feliz, né? Muito alegre, se dava com todo mundo, brincava com todo mundo. Infelizmente, mais uma vítima de uma bala, né?”, destacou a mãe.

O enterro do corpo foi realizado no Cemitério da Cacuia, que também fica na Ilha do Governador.

Relembre o caso

Eloah morreu no sábado (12), após ser baleada enquanto estava dentro de casa. Segundo o relato de familiares, um grupo de pessoas protestava contra a morte de Wendell Eduardo de Almeida, de 17 anos, que teria sido morto por policiais quando seguia em um mototáxi, que não parou em uma abordagem na saída de um baile funk. Já a PM alega que o rapaz reagiu e atirou contra os agentes, que revidaram.

Quando um grupo fazia uma manifestação para questionar a morte do rapaz, na Cova da Onça, houve um confronto e novos tiros foram disparados, sendo que um deles atingiu Eloah (veja o vídeo que mostra o tiroteio).

Morro do Dendê. Lamento pelas pessoas do bem que vivem sob o domínio do tráfico. Eu tive o privilégio de sair, e quem não tem? pic.twitter.com/GVcctiiOxG — Márcia Casali (@MarciaCasali) August 12, 2023

A menina foi atingida no peito e já chegou sem vida no hospital. Segundo informações da TV Globo, ela foi a 15ª criança morta por bala perdida, nos últimos 2 anos, no Rio de Janeiro.

A polícia afirmou não ter informações sobre a morte de Eloah. Na tarde do sábado, a corporação informou que afastou o comandante do batalhão da Ilha do Governador “para dar uma maior lisura e transparência à averiguação dos fatos.”

A PM destacou, ainda, que vai entregar à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) as imagens de oito câmeras portáteis que estavam acopladas nos uniformes dos agentes do 17º BPM envolvidos no caso. Além disso, informou que vai apurar a morte do jovem Wendell.

