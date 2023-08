Frente fria faz paulistano começar semana com dia nublado e frio; confira como fica o tempo

Os moradores da cidade de São Paulo começam a semana com o tempo encoberto e possibilidade de chuva durante todo o dia. O dia começou frio, com os termômetros marcando 13ºC e a máxima prevista é de 21ºC, segundo dados da Metsul Meteorologia.

A frente fria que alcançou o sudeste no sábado a noite e derrubou a temperatura em São Paulo ainda mantém os termômetros com mínimas de 14ºC pelo menos a te o meio da semana, quando uma massa de ar seco novamente toma conta de toda a região.

Na terça-feira, o dia ainda amanhece com muitas nuvens e deve ficar encoberto durante quase todo o dia, mas as máximas já chegam a 24ºC.

Na quarta-feira a massa de ar seco já deve alcançar a região sudeste e o sol volta a brilhar na Grande São Paulo, e aos poucos o calor volta a predominar, com os termômetros marcando até 27ºC.

Até sexta-feira, o céu abre totalmente e o sol predomina com o calor e o ar seco que vem do centro-oeste do país, trazendo muito calor e baixa umidade e as temperaturas máximas devem variar entre 30ºC e 32ºC.

Quem espera que o frio fique para traz de uma vez por todas está totalmente enganado e a alegria deve durar pouco. A partir de sábado uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical chega ao sul pelo Uruguai, aumentando a nebulosidade e a possibilidade de chuvas no sul e sudeste do país. O frio também deve voltar com mais força no sul e também em São Paulo, mas com menor intensidade.