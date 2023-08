Cliente fica ‘transtornado’ e mata advogado após descobrir traição, em Goiás; entenda o caso

A Polícia Civil investiga a morte do advogado Charlesman da Costa Silvano, de 37 anos, executado a tiros após cair em uma emboscada, em Alexânia, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal. Segundo a investigação, o autor do crime era cliente da vítima e ficou “transtornado” ao descobrir que o defensor teve um caso com sua mulher, no período em que ele estava preso.

Silvano foi morto na manhã de sábado (12), depois que o cliente marcou de encontrá-lo no Setor Clube Nova Flórida. Conforme a polícia, quando chegou ao local, o advogado foi surpreendido e executado com vários tiros por um homem em uma motocicleta. Na sequência, o autor fugiu.

No celular de Silvano, a polícia encontrou o registro das mensagens trocadas entre a vítima e o cliente, na qual eles marcavam o encontro. O caso passou a ser investigado e, durante buscas, um suspeito de envolvimento no crime morreu ao trocar tiros com os policiais. Já o cliente e outro colega foram presos.

Traição

Silvano, que era assessor jurídico da Prefeitura de Alexânia, teria se envolvido com a esposa de seu cliente em 2019, na época em que o homem estava preso. Depois de uma discussão, a mulher teria confessado o caso extraconjugal, quando o marido teria ficado “transtornado” e passado o restante da noite fazendo o consumo de entorpecentes.

Assim, no dia seguinte, o cliente alegou que precisava conversar com o advogado a respeito de um processo que responde por tráfico de drogas. Como ainda integrava sua defesa, Silvano foi ao local marcado, mas acabou morto.

O caso segue em investigação na delegacia de Alexânia. A polícia diz que tudo indica que o cliente e os demais envolvidos no assassinato integram uma organização criminosa. Com eles, foram apreendidas três pistolas, além de porções de maconha e cocaína.

