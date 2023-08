Mega-Sena: quatro sortudos dividem prêmio milionário neste sábado

Após vários sorteios com prêmio acumulado, quatro apostadores dividiram o prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena sorteada na noite deste sábado, em São Paulo.

As apostas vencedoras são de Uberaba, em Minas Gerais, duas de Sinop, no Mato Grosso e uma pelo canal eletrônico que não pode ser identificada.

Os sortudos dividiram o prêmio e cada um deles ganhou R$ 29.058.128,28. Na faixa dos 5 acertos, 404 apostas foram premiadas com R$ 23.042,04 cada um e 21.667 apostas fizeram a quadra, e todos receberam prêmios individuais de R$ 613,76.

Os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado foram 04, 06, 13, 21, 26, 28.

O sorteio da Mega-Sena volta na próxima quarta-feira com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Para concorrer, o apostador deve efetuar sua aposta até 19h do dia do sorteio. A aposta simples na Mega-Sena, com 6 números no volante, custa R$ 5, e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo e canal eletrônico da Caixa Econômica Federal.