Inteligência artificial detectou em um curto espaço de tempo um asteroide “potencialmente perigoso” se dirigindo para a Terra

A Inteligência Artificial (IA) revelou a existência de um asteroide potencialmente perigoso em tempo recorde. O Observatório Vera C. Rubin liderou este avanço, utilizando uma nova IA chamada HoloLinc3D para detectar o asteroide 2022 SF289, cuja trajetória o aproxima perigosamente da Terra.

O sistema inovador de Inteligência Artificial, desenvolvido por Ari Heinze e Siegfried Eggl, baseia-se em algoritmos concebidos por Matthew Holman. HoloLinc3D superou os métodos convencionais de detecção de asteroides potencialmente perigosos, marcando um marco na investigação espacial.

De acordo com sdpnoticias, o asteroide 2022 SF289, catalogado como "potencialmente perigoso" devido à sua proximidade ao nosso planeta, foi localizado a uma distância de 20 milhões de quilômetros da Terra. Esta rápida identificação, em comparação com as técnicas tradicionais, destaca a eficiência da IA e sua capacidade de processar grandes volumes de dados.

HoloLinc3D, uma IA promissora

Este sucesso é o primeiro passo de uma jornada ainda mais longa. O Observatório Vera C. Rubin planeia usar a Inteligência Artificial HoloLinc3D como ferramenta central em um estudo de 10 anos sobre asteroides e o possível impacto na Terra.

Asteroide

A tecnologia permitirá aos cientistas uma análise profunda dos objetos espaciais que poderiam representar ameaças potenciais.

O processo de detecção de asteroides "potencialmente perigosos" tradicionalmente envolve capturar quatro imagens do mesmo quadrante do céu durante uma noite. Se for observado um deslocamento em linha reta nas imagens ao longo de vários dias, sugere-se a presença de um asteroide perigoso. No entanto, o Observatório Vera C. Rubin está revolucionando este enfoque ao tirar apenas duas fotos por noite e confiar na inteligência artificial HoloLinc3D para analisar os dados de forma mais eficiente e precisa.

Esta nova era de detecção de asteroides não só acelera o processo de identificação, mas também reduz a carga de dados necessários para tomar decisões informadas.