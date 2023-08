Funcionários de empresa de logística celebram licença paternidade de 20 dias: ‘Período importante’

O Dia dos Pais, comemorado neste domingo (13), reforça a importância da ligação entre os genitores e seus filhos, sejam nos cuidados diários, na educação e mesmo nos momentos de lazer. Mas esse vínculo deve ser reforçado desde o nascimento do bebê, período em que as mães, por lei, têm direito a um afastamento do trabalho mínimo do trabalho de 120 dias. Mas algumas empresas têm buscado estender esse benefício e, no para os pais, a licença chega a 20 dias.

É o caso do assistente de planejamento e controle operacional Kauê Costa Nascimento, de 21 anos, que trabalha na empresa de logística Localfrio. Ele conta que conseguiu passar mais tempo em casa quando a filha Melina nasceu. A companhia aderiu ao Programa Empresa Cidadã, iniciativa do Governo Federal que estende o período de licença de pais e mães para maior integração com o recém-nascido.

“Foi um período muito importante, pois nesses 20 dias de licença pude dar suporte à bebê e deixar a mamãe descansar um pouco. Foram momentos de banho de sol, muito aconchego e soninho no colo do papai. Se não fosse esse período, certamente não seria possível ter tanto contato com a bebê. Tentei exercer o meu papel da melhor forma possível. Agradeço a Localfrio por essa importante iniciativa”, disse Nascimento.

Kauê Costa Nascimento, de 21 anos, celebra o benefício da licença paternidade de 20 dias (Divulgação)

Outro funcionário da empresa, o assistente de transporte Maurício da Costa Gomes foi outro beneficiado com a medida após o nascimento do filho Heitor. “Tenho outros dois filhos e não tive a mesma sorte que agora. Antes eu pude ficar por apenas cinco dias em casa. Mal saía do hospital e já tinha de retornar ao trabalho. Agora consegui curtir bem mais e ajudar minha esposa com os primeiros cuidados e dar atenção e dedicação aos outros filhos”, ressaltou.

Antigamente, os pais tinham direito apenas a cinco dias de afastamento após o nascimento dos filhos. Agora, as empresas que aderem ao Programa Empresa Cidadã podem estender esse período e, em troca, ganham benefícios fiscais do governo.

“Entendemos que esse benefício traz uma conexão importantíssima entre pais, mães e seus recém-chegados. É o momento mais especial e marcante de toda a família. É ali que os laços começam a ser construídos e as primeiras relações de afeto e contato. São dias mais que essenciais para todo pai e mãe aproveitarem ao máximo essa vivência”, explica Hyria Souza, diretora de Recursos Humanos da Localfrio.

As mães funcionárias da Localfrio também foram beneficiadas, com a licença passando de 120 para 180 dias.