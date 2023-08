Frente fria traz chuva e frio para São Paulo no Dia dos Pais

O Dia dos Pais do paulistano não contará com o sol e o calor dos últimos dias. A frente fria que deveria chegar no final da tarde deste domingo atingiu a cidade de São Paulo já na tarde deste sábado, derrubando a temperatura.

O domingo amanheceu encoberto e chuvoso e deve permanecer assim durante todo o dia. No decorrer do dia a chuva se torna mais fraca e diminui ainda mais de noite em toda Grande São Paulo. A temperatura máxima prevista para hoje não deve passar dos 18ºC.

No litoral paulista a chuva deve ser mais intensa durante o dia. São esperados altos volumes de precipitação em toda Baixada Santista, com risco de alagamentos,

Nesta segunda-feira, o dia também começa nublado, com possibilidade de garoa. De tarde, o sol aparece entre as nuvens. A máxima prevista é de 21ºC.

No decorrer da semana o tempo começa a se firmar e a temperatura volta a subir em toda faixa sul e leste do estado de São Paulo.

Também neste domingo a frente fria chega ao Rio de Janeiro, levando áreas de instabilidade e influenciando na temperatura, mas de forma menos severa que em São Paulo.