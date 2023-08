Projeto oferece assistência social e de saúde gratuitamente para catadores de recicláveis, em SP

Um projeto chamado de HUB da Cidadania oferece apoio gratuito e personalizado a catadores e catadoras de materiais recicláveis da capital paulista. A ação, realizada pela Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat) e o Instituto Heineken, tem o objetivo de contribuir com melhores perspectivas e qualidade de vida a esses trabalhadores, reduzindo a situação de vulnerabilidade social.

O projeto identificará as necessidades de cada cidadão para oferecer atendimento individualizado e, para isso, contará com o trabalho de uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de diferentes áreas, como psicólogos, assistentes sociais, advogados, entre outros.

“Ainda estamos na fase de diagnóstico, identificando cada necessidade para que o atendimento seja individual. A meta, nesta primeira fase, é atender mil catadores e catadoras no período de um ano. Haverá serviços sociais e de saúde, como atendimento jurídico e psicossocial, além de oportunidades de lazer e aprendizagem, por meio de uma biblioteca móvel, que reunirá diversos gêneros literários e atividades culturais, como competições de SLAM - Poesia Falada, Contação de Histórias, entre outras”, destaca o presidente da ANCAT, Roberto Rocha.

“O HUB da Cidadania é uma oportunidade de levar condições mais dignas de trabalho a uma categoria que constitui grande parte da cadeia de reciclagem no Brasil e que muitas vezes são invisibilizados pela sociedade ou têm seu ofício pouco valorizado e por isso enfrenta muitas dificuldades para utilizar serviços públicos. Enquanto uma grande empresa no setor de bebidas, enxergamos iniciativas como essa, com foco no desenvolvimento social e inclusão produtiva, fundamentais para exercermos o nosso papel em prol de uma sociedade mais equilibrada, afirma Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade & Assuntos Corporativos do Grupo Heineken e idealizador do Instituto Heineken.

Atendimentos

O HUB da Cidadania promoverá atendimentos vinculados às especificidades dos territórios, em termos de necessidades e de oportunidades, devolvendo a dignidade, uma condição necessária a todas as pessoas que vivem em sociedade e que muitas vezes, por sua condição socioeconômica ou pelo tipo de trabalho que executam, são invisibilizadas.

Nessa unidade móvel, a partir de uma estratégia humanizada de promoção e acesso a oportunidades em plena rua, local de trabalho desses catadores, será dado auxílio para emissão e renovação de documentos, informações sobre programas sociais e políticas públicas, cursos de formação técnica inclusiva.

Até a próxima sexta-feira (18), o escritório móvel faz os atendimentos na sede da Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Papelão, Aparas e Materiais Reaproveitáveis (Coopamare), que fica na Rua Galeno de Almeida, número 659, em Pinheiros, São Paulo. Depois desta data, o projeto seguirá para um novo endereço.