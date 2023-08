Frente fria chega à São Paulo e promete um Dia dos Pais gelado após o sábado ensolarado

Após um sábado ensolarado e de temperaturas que alternaram entre 17 ºC e 31 ºC, o domingo de Dia dos Pais promete ser gelado. A chegada de uma frente fria promete uma queda drástica nas temperaturas, que devem variar entre os 14 ºC e 18 ºC.

Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, a queda na temperatura deve acontecer por conta da chegada de uma frente fria, que atinge o estado no início da noite deste sábado, 12 de agosto.

Com a baixa nas temperaturas, é esperado que a madrugada de sábado para domingo seja de garoa intensa com rajadas de vento.

O domingo deverá começar gelado depois que a massa de ar frio passar rapidamente pelo litoral, o que vai facilitar a entrada de umidade e a formação de muitas nuvens. Com isso, o céu deverá permanecer nublado ao longo do dia, com possibilidade de garoa ocasional.

Previsão de chuvas intensas para o Sul do país

Para as regiões Sul e Sudeste, o final de semana de será de instabilidade climática, com possibilidade de chuvas ao longo dos dois dias.

Diante da possibilidade, a defesa civil emitiu um alerta para chuva moderada a forte no oeste, centro e sudeste do Rio Grande do Sul; centro, sul, leste e nordeste de Santa Catarina, e no sul e sudoeste do Paraná.

