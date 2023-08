Criança de 5 anos e adolescente morrem em ação da PM no Rio de Janeiro

Uma menina de cinco anos de idade e um adolescente de 17 anos foram mortos durante uma operação da Polícia Militar realizada na Ilha do Governador. Segundo informações divulgadas pelo G1, a ação aconteceu na manhã deste sábado e moradores do local acusam a PM pelas mortes.

Conforme a publicação, a Polícia Militar declarou que o jovem de 17 anos atirou contra os agentes e afirmou desconhecer a forma como a menina foi atingida.

Tudo teria começado quando dois homens em uma moto foram abordados na saída de um baile funk, um dos ocupantes foi morto a tiros pelos agentes, desencadeando um protesto no local. Foi durante este protesto que a menina, que não estava entre os participantes do ato, acabou sendo baleada.

Segundo a PM, o jovem Wendel Eduardo, de 17 anos, estava na garupa da moto e portava uma pistola. Ele teria reagido a abordagem policial e acabou sendo baleado. Apesar de ser encaminhado com vida ao hospital, ele chegou morto ao local. O outro ocupante do veículo foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A polícia afirmou não ter informações sobre a morte da criança, que teria ocorrido dentro de sua casa na comunidade do Dendê.

Protesto e morte de criança

Conforme as informações disponibilizadas pelos moradores do local, o tio do adolescente morto afirma que o sobrinho teria levantado os braços e se rendido, mas ainda assim foi baleado pelos policiais. Segundo ele, o jovem não tinha envolvimento com o crime.

Com a morte, moradores da Cova da Onça, uma localidade do Dendê, teriam dado início a uma manifestação que foi reprimida a tiros pelos militares. Um dos disparos teria atingido a pequena Eloá, que estava brincando dentro de sua casa.

A menina teria sido atingida no peito e já chegou sem vida no hospital. Segundo informações, ela foi a 15ª criança morta por bala perdida, nos últimos 2 anos, no Rio de Janeiro.

Vídeo mostra parte da operação: