Com coquetéis molotov, condenado por estupro resiste à prisão e é morto

Um homem de 42 anos morreu após resistir à prisão nesta sexta-feira, 11 de agosto. Segundo informações do G1, ele foi baleado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), na região de Santa Bárbara, em Minas Gerais.

Condenado pelo crime de estupro, ele deveria passar 27 anos cumprindo pena em regime fechado, mas utilizou facas e coquetéis molotov para enfrentar os agentes no momento de sua prisão.

Segundo informações, o processo de negociação pacífica para que o homem se entregasse começou perto das 7 horas da manhã e durou até o final da tarde. Durante toda a operação o entorno do local foi isolado.

A princípio ele desafiou os policiais usando um machado e um colete a prova de balas, afirmando que só deixaria o local morto. Depois tentou incendiar a casa utilizando o gás de cozinha. O abastecimento de luz e água do local foi cortado durante o processo de negociação.

Coquetéis Molotov

Durante a ação, o homem chegou a arremessar três coquetéis molotov em direção aos policiais, e acabou sendo atingido pelas forças do Bope. Ainda com vida, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme informações do registro policial, o homem chegou a colocar fogo na casa o que fez com que as equipes precisassem entrar no local. Porém, as forças de segurança foram recebidas com bombas caseiras, justificando o uso da força e os disparos no momento da invasão.

Segundo o registro, o homem estava trancado em sua casa há mais de um ano enquanto esperava pela expedição do mandado de prisão. Outras informações sobre a identidade do suspeito não foram reveladas.