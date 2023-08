VÍDEO: Após prisão, MC que fez música debochando da morte de policial em SP pede desculpas

MC Juninho DBC se desculpou por música que ironizou a morte de soldado da Rota, no Guarujá, no litoral de SP (Reprodução/Twitter)

Adelso dos Santos de Almeida Júnior, de 21 anos, mais conhecido como MC Juninho DBC, que gravou uma música que ironiza a morte do soldado Patrick Bastos Reis, das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), no litoral de São Paulo, se desculpou publicamente pela canção (veja no vídeo abaixo). O rapaz chegou a ser preso, mas agora responde em liberdade por apologia e associação ao tráfico.

“Venho através desse vídeo pedir desculpa. Não foi minha intenção causar tudo isso que eu causei. Estou arrependido sim, de coração”, disse o MC.

O jovem ressaltou que quer se desculpar com todos que se sentiram ofendidos com a música, na qual citou que os “menores cheios de ódio” balearam dois de uma vez e que tinha uma “nove na cintura”, fazendo referência a arma usada para matar o soldado da Rota.

MC Juninho DBC concluiu o vídeo garantindo que “é uma pessoa de bem” e aproveitou para dizer que vai lançar uma nova canção.

Prisão

Após a repercussão da música, MC Juninho DBC acabou preso no último dia 4, no Jardim Progresso, no Guarujá, no litoral paulista, enquanto estava nas proximidades de um supermercado. Ele foi autuado em flagrante por apologia ao crime e por associação ao tráfico de drogas.

O delegado Fabiano Barbeiro, da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Santos, disse à “TV Tribuna” que o funkeiro pode pegar até 12 anos de prisão por conta dos crimes cometidos com a música.

“Fizemos a identificação desse indivíduo, que é uma pessoa que se autointitula como MC, fazendo apologia ao crime, aliás, em um momento delicado como esse, onde morreu um policial da Rota”, disse.

“Ele fazia essa apologia dizendo que era matador de polícia e que policial deveria morrer, que ele mesmo iria matar, ostentando armas nas redes sociais. Além disso configurar uma ameaça grave, ainda está ampliando esse tipo de mensagem para muitas pessoas que podem acabar aderindo a essa ideia”, ressaltou o delegado.

O advogado Silvano José de Almeida, que defende MC Juninho DBC, disse que o rapaz estava alcoolizado durante a gravação do vídeo e negou que ele tenha qualquer ligação com tráfico de drogas.

“Ele não faz parte de organização criminosa e não estava presente no dia dos fatos que vitimaram lamentavelmente o policial militar. Está arrependido”, complementou o defensor, que explicou que a juíza entendeu que ele poderá responder pelo caso em liberdade e o soltou.

Soldado da Rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos, foi morto durante patrulhamento no Guarujá; polícia realizou operação em comunidade e prendeu suspeito do crime (Reprodução/Arquivo pessoal/Carlos Abelha)

Morte do soldado

O soldado Patrick Bastos Reis, que integrava a equipe da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), foi morto no último dia 27 de julho, enquanto fazia um patrulhamento em uma comunidade do Guarujá. Ele teria sido baleado por Erickson David da Silva, de 28 anos, que atuava como uma espécie de “sniper” por traficantes que atuavam no local.

Conforme a investigação, Erickson teria atirado em direção ao soldado da Rota de uma distância de mais de 50 metros. Além de Patrick, um cabo também foi atingido por um tiro e levado a uma UPA. Ele não corre risco de morte.

Erickson passou a ser procurado após o crime e foi preso no dia 30, na Zona Sul de São Paulo. Ele passou por uma audiência de custódia no dia 31, quando teve a prisão temporária decretada. Depois disso, virou réu pelo caso.

A morte do PM motivou a realização da Operação Escudo, na Baixada Santista, que soma 16 suspeitos mortos até o momento.

