VÍDEO: Ainda paraplégico, aluno ferido em academia tem alta de hospital e agradece por ‘orações’

O motorista de aplicativo Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, que foi atingido por um aparelho de musculação enquanto treinava em uma academia, em Juazeiro do Norte, no Ceará, recebeu alta do hospital após cinco dias de internação. Como sofreu uma lesão grave na coluna, ele está paraplégico e os médicos dizem que tem menos de 1% de chance de voltar a andar. Mesmo assim, ele se mantém otimista e agradeceu pelo apoio que recebeu nos últimos dias.

“Muito obrigado por tudo, a força que vocês me deram em orações, em ajuda, em tudo. Que Deus continue iluminando vocês para poder continuar me iluminando”, disse Regilânio momentos antes de voltar para casa na tarde de quinta-feira (10) (veja no vídeo abaixo).

Durante a internação, o motorista de app passou por uma cirurgia para colocação de pinos e parafusos para redução da fratura na coluna, com objetivo de fazer o realinhamento ósseo e descompressão da medula.

O neurocirurgião José Correia Júnior explicou que ele teve uma lesão severa, na qual os neurônios foram danificados. “A junção toracolombar, que é a transição da caixa torácica para a lombar, foi perdida a continuidade óssea. Não toca um osso no outro”, explicou.

Para ajudar nos custos do tratamento e manter sua casa, já que Regilânio está completamente impossibilitado de trabalhar, a família criou uma vaquinha online para arrecadar doações. Na última atualização, mais de R$ 197 mil já tinham sido obtidos.

Relembre o caso

Um vídeo que mostra o momento do acidente, ocorrido no último dia 4, viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver quando Regilânio foi atingido pelo aparelho (assista abaixo).

O aluno estava usando o aparelho e saiu para colocar mais peso. Depois, ele apareceu sentado para descansar na borda do equipamento, que estava preso pela trava. Sem que ninguém se aproximasse, o travamento soltou e ele foi atingido nas costas com força, em uma pancada equivalente a 150 kg.

A vítima ficou caída no chão, enquanto outros alunos correram para socorrê-lo.

O personal trainer Cícero Santos, que trabalha na academia, assegurou que “não houve falha no equipamento”. Em entrevista ao site UOL, ele disse que o acidente ocorreu em função de um descuido do aluno.

“Em nenhum momento houve falha no equipamento, o que houve foi uma desatenção na hora do travamento do equipamento. Por um descuido, infelizmente, ele não se atentou ao puxar a trava por completo do equipamento”, afirmou Santos.

O profissional ressaltou que o aparelho, chamado “hack squat”, é novo e está com a manutenção em dia. Assim, diz que houve falha do motorista de app na forma de operar o equipamento.

“Esse aparelho é utilizado para fazer um agachamento, como qualquer outro. Mas, em vez de utilizar a barra para fazer o agachamento livre, você utiliza a máquina, que é uma máquina articulada. A máquina está em perfeito estado, está na academia, tem menos de 60 dias que foi comprada, é um modelo padrão da máquina. Infelizmente, foi um acidente que veio a acontecer”, afirmou o personal.

