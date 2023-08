Nova frente fria já começa a avançar no sul; veja quando chega em SP e como fica o tempo

Uma nova frente fria se organiza sobre o sul do Brasil no decorrer desta sexta-feira trazendo nuvens carregadas que devem provocar chuvas fortes sobre o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, segundo o Climatempo.

A defesa civil emitiu alerta para chuva moderada a forte e raios no oeste, centro e sudeste do Rio Grande do Sul, no centro, sul, leste e nordeste de Santa Catarina e no sul e sudoeste do Paraná nesta sexta-feira.

SUDESTE

Por enquanto, São Paulo ainda está sob domínio de uma grande massa de ar seco que reduz a umidade e traz calor forte para todo estado até amanhã (sábado), mas algumas dessas nuvens da frente fria devem avançar pela região sudeste até domingo, trazendo chuva e frio.

Nesta sexta-feira, o paulistano vai ter um dia típico de ‘veranico’, com temperatura próxima de 30ºC. O sol brilha forte desde a manha com poucas nuvens no céu. Há previsão de pancadas de chuva à tarde na faixa do litoral sul de São Paulo e no sul do estado.

No sábado, o calor sobe ainda mais, com os termômetros apontando para 31ºC no final da tarde em alguns pontos da Grande São Paulo, com possibilidade de pancadas de chuva à noite.

Mas no domingo, a área de instabilidade que avança pelo sul chega ao sudeste, trazendo muitas nuvens e chuva intensa durante todo o dia. A temperatura máxima cai dos 31ºC para 19ºC e a mínima, durante a madrugada, deve chegar aos 14ºC.