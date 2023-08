Isso foi o que Galvão Bueno disse sobre Sampaoli após a derrota do Flamengo Imagem: reprodução Instagram (@flamengo)

De forma inesperada, o Flamengo perdeu para o Olimpia na última quinta-feira (10) por 3 a 1 e foi eliminado da Libertadores.

A equipe brasileira havia feito 1 a 0 no primeiro jogo em casa e chegou a abrir o placar fora de casa, porém, viu o rival executando três gols de cabeça e virando a partida.

A eliminação foi recebida de forma dramática pelos torcedores, que enxergavam o time paraguaio como inferior. Além disso, o Flamengo perdeu a oportunidade de disputar uma possível final em casa, já que, novamente a final da Libertadores será disputada no Maracanã.

Outro detalhe é que, caso passasse de fase, o Flamengo enfrentaria o Fluminense, o que seria uma confronto histórico e praticamente uma final para os dois clubes.

Galvão Bueno critica técnico do Flamengo

Uma das maiores críticas para a derrota foi em cima do técnico Sampaoli. O narrador Galvão Bueno chegou a dizer que o treinador ‘era um perdedor’ e pediu a sua saída.

“Eu estou dizendo desde o dia em que ele chegou: Sampaoli é um perdedor! O Flamengo não nasceu para um esquema posicional, e com 30 escalações diferentes em 30 jogos! Sampaoli, para você, deu!”, escreveu o narrador em suas redes sociais.

Eu estou dizendo desde o dia em que ele chegou!!

Sampaoli é um perdedor!!

Classificado para às quartas de final, agora o Olimpia enfrenta o Fluminense com o jogo de ida sendo disputado no Maracanã, Rio de Janeiro, e o de volta em Defensores del Chaco, no Paraguai.

