Dia dos Pais: trisal do Ceará revela como vai comemorar no domingo em dose dupla: “Casa cheia”

A influenciadora Lary Ingrid, que vive um trisal com dois homens em Fortaleza, no Ceará, contou que o Dia dos Pais, que ocorre no próximo domingo (13), será celebrado em dose dupla pela família. Ela é casada com Ítalo Silva e João Victor e tem um filho com cada, além de mais dois de relacionamentos anteriores.

“Eu gosto da minha casa cheia de gente. Eu sempre disse se eu pudesse eu tinha 10 filhos. [...] Aí do nada me aparece dois maridos, quatro filhos, e agora tem dois cachorros”, celebrou a influencer, em entrevista ao site G1.

Segundo ela, os filhos encaram o relacionamento dos três com naturalidade. Já para os pais, não há diferença de sangue na hora de educar os pequenos.

“Pra mim não tem mais nem diferença. Às vezes o pessoal na rua pergunta: ‘Ai, é teu filho, é tua filha?’. Eu já digo logo que é, que é para encurtar a conversa. Pra mim, eu já considero eles como filhos”, conta Ítalo, que está com Lary há oito anos.

Joao Victor, que chegou por último, também garante que só vê vantagens em ter dois pais no relacionamento. “Eu não vejo muita diferença de uma família assim com um pai só. Até porque também é uma ajuda a mais. Tipo, o menino tá precisando fazer uma prova, ele [Italo] leva uma, Lary leva outra”, afirma. “Aí acho até uma vantagem para ela”, brincou ele.

Conforme a reportagem, recentemente, a família se mudou para um condomínio de luxo na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

“Meus filhos são bem inteligentes para entender que eu tenho um relacionamento com dois. E eu também nunca fui de estar mentindo para meus filhos. Eu acho que aos poucos eles foram entendendo assim. Nunca fui de sentar para dizer ‘a mamãe vai trazer outro rapaz para casa’”, assegura Lary.

Lary Ingrid, de 27 anos, vive há um ano um trisal com dois rapazes, no Ceará (Reprodução/Arquivo pessoal)

Relacionamento a três

O trisal ficou conhecido depois de a influenciadora deu uma entrevista ao programa “Se Liga”, da TV Verdes Mares, na qual detalhou como é a relação a três. Na época, ela foi questionada sobre como se dividia para o Dia dos Namorados e revelou: “Quando os dois querem, a gente fica com os dois.”

Ainda da entrevista, ela disse que cada um dos parceiros tem um jeito diferente. João Victor é tido como mais carinhoso, mas também mais briguento. Já Ítalo é quem ela considera que dá mais presentes e quem gosta mais de cuidar da casa.

Lary ainda citou as vantagens de conviver com dois companheiros. Segundo ela, são duas pessoas para lavar as louças e arrumar a casa para ela.

Brincadeiras à parte, ela ainda citou a melhoria em sua saúde mental. “Não tenho mais depressão, não tenho mais tempo para ter depressão. São dois maridos.”

Influenciadora Lary Ingrid e seus dois maridos, Ítalo Silva e João Victor (Reprodução/TV Verdes Mares)

