Ataque a creche: homem que matou cinco é condenado a 329 anos de prisão, em Santa Catarina

O homem acusado de matar três crianças e duas professoras no ataque a uma creche em Saudades, em Santa Catarina, foi condenado a 329 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. O júri popular, realizado sob forte esquema de segurança, durou dois dias e foi concluído na noite de quinta-feira (10). Ele segue preso desde o atentado, mas poderá recorrer da sentença.

O ataque ocorreu no dia 4 de maio de 2021, quando o autor tinha 18 anos. Ele invadiu a creche, armado com um facão, e matou as cinco vítimas e feriu mais um bebê, que sobreviveu. Em seguida, cortou o próprio pescoço, além de se lesionar no abdômen e no tórax.

Na ocasião, morreram a professora Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos; a agente educacional Mirla Renner, de 20; além das crianças Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses; Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses; e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

Durante o julgamento, o juiz determinou que todo o material apreendido durante a investigação, como o computador e instrumentos do réu, seja destruído. O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) conseguiu provar que ele apresentava plena capacidade mental quando cometeu o ataque.

Assim, o réu foi condenado por cinco homicídios triplamente qualificados e 14 tentativas de homicídio qualificadas contra crianças e funcionários que estavam na unidade de ensino. As qualificadoras foram motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. No total, a condenação ficou em 329 anos e quatro meses de reclusão.

Além disso, o homem terá de indenizar as famílias, sendo R$ 500 mil para cada vítima que morreu; R$ 400 mil para um menino ferido que sobreviveu; e R$ 40 mil para cada tentativa de homicídio.

A sentença ainda cabe recurso. A defesa do réu não foi encontrada para comentar o até a publicação desta reportagem.

Famílias aliviadas

Parentes das vítimas puderam acompanhar o julgamento. Priscila Aniecevski, prima de Keli Aniecevski, falou em entrevista ao site G1 que a família está aliviada com a condenação do réu.

“O júri foi bem complicado. No começo, a gente ficou bem apreensivo, tanto com a acusação quanto com a defesa. Mas eu pelo menos achei um resultado justo ele pagar por todos esses crimes dele”, disse ela.

“Eu me sinto aliviada por saber que ele não vai estar na rua, não vai estar vivendo em comunidade. Nada vai trazer ela de volta, nada. Mas o sentimento de alívio é o que permanece”, ressaltou.