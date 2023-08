“Amanheço e vou dormir chorando”, lamenta mãe da jovem que morreu após crise de ansiedade

A família da estudante de administração Vitória Cristina Queiroz dos Santos, de 21 anos, que teve a morte cerebral confirmada dias após procurar atendimento em um hospital de Silvânia, em Goiás, durante uma crise de ansiedade, está devastada com a perda. Mãe da jovem, a farmacêutica Raquel Príncipe dos Santos falou que eles ainda não conseguem acreditar no que aconteceu.

“Meu esposo está muito debilitado. Meus filhos estão chorosos, eles dormem com a gente agora. Eu amanheço chorando, eu vou dormir chorando. Ainda não aceito que minha filha não tá comigo mais. A minha mãe está em depressão”, lamentou ela, em entrevista ao site G1.

Vitória era a irmã mais velha e deixou outros quatro menores. Segundo a mãe, todos eles sentem muito a falta da jovem e, por ter que cuidar deles, ainda não teve a oportunidade de viver o luto. “Metade de mim morreu naquele dia, mas eu tenho que ser forte. Eu jamais imaginei que minha filha não ia voltar pra casa comigo”, disse.

A estudante deu entrada no Hospital de Silvânia no dia 3 de julho, quando apresentava sinais de uma crise de ansiedade. Ela estava consciente e conversando. Na ocasião, o médico que a atendeu receitou os remédios fentanila e midazolam.

Na mesma data, ela seguia passando mal e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. No caminho, mais doses dos mesmos remédios foram aplicadas, conforme detalhou o advogado da família, Jales Gregório.

“Eram medicamentos com a finalidade de entubação, não ansiedade. Normalmente utilizam para entubação 1 a 1.2 microgramas de um dos remédios, por peso. Ela teria que tomar 50 microgramas, mas foram aplicadas 4 ampolas de 10 miligramas, 2 mil microgramas”, explicou.

“Depois de fazerem as medicações, outro médico olhou a pupila e disse para a mãe que não estava reagente, que significa morte cerebral. Esses remédios rebaixam o sistema respiratório. Coincidentemente a causa da morte foi essa parada cardiorrespiratória, que causou a morte encefálica”, disse o advogado.

Com a piora do quadro, no dia 5, Vitória foi encaminhada ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap), onde passou por exames que atestaram que ela apresentava morte cerebral. O óbito foi declarado no dia 9 de julho.

Investigação

O caso foi denunciado à Polícia Civil, que deflagrou “Operação Paracelso”. O delegado Leonardo Sanches, responsável pelas investigações, disse ao site G1 que tudo indica que os profissionais envolvidos no atendimento falsificaram documentos para omitir a dosagem, o nome dos remédios e até os procedimentos feitos.

“Consta no inquérito que houve uma tentativa de suprimir documentos e a secretária tentou coagir servidores. O médico preencheu o prontuário falso sobre o que administrou na paciente. A coordenadora produziu documentos omitindo a quantidade, procedimentos e remédios administrados pelas enfermeiras”, explicou o delegado.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Silvânia, mas não houve retorno. Os médicos e enfermeiras envolvidos no caso, assim como a secretária de Saúde do município, Laydiane Gonçalves, foram afastados das funções na quarta-feira (9). A defesa dela não foi encontrada para comentar o assunto.

A polícia aguarda a conclusão do laudo toxicológico de Vitória para comprovação das dosagens de remédios que ela recebeu, enquanto as investigações seguem em andamento.

