‘Vórtice ciclônico’ passa pelo sul do país e causa temporais; SP também sofre efeitos

Imagens de satélites mostraram que um vórtice ciclônico avançou sobre o sul do Brasil nesta quarta-feira, causando instabilidade no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, segundo informações do Metsul Meteorologia.

Os vórtices ciclônicos são áreas de baixa pressão onde os ventos giram no sentido horário nos níveis mais altos da atmosfera, fazendo com que o ar seco desça para seu centro, mas forma nuvens pesadas nas bordas, que podem causar tempestades.

Nas imagens do satélite é possível ver o centro do vórtice entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o leste de Santa Catarina na quarta e madrugada desta quinta-feira, dirigindo-se para o mar e, segundo a meteorologia, afastando-se da costa nos próximos dias sem causar mais danos.

A área de baixa pressão trouxe chuva em todas as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ontem e hoje nas primeiras horas do dia. Ontem choveu granizo em algumas cidades do Paraná e o índice pluviométrico foi praticamente o dobro do que o registrado no Rio Grande do Sul, com cidades acumulando até 66 mm de chuva em apenas um dia, provocando inundações e alagamentos em diversas áreas.

NO SUDESTE

A umidade do vórtice ciclônico interagiu com o ar quente sobre o estado de São Paulo e provocou uma impressionante tempestade de granizo na região de Marília no final da tarde de ontem. O gelo atingiu cidades como Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Campinas, Hortolândia e Artur Nogueira e Limeira.

A área de baixa pressão não teve força para mudar o tempo nas demais cidades da região sudeste, que seguem nesta quinta-feira com sol forte e calor superando os 30ºC em várias regiões.