VÍDEO: Criminosos invadem salão, assaltam clientes enquanto barbeiro segue finalizando corte, em SP

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma barbearia foi assaltada no início da noite de terça-feira (7), no bairro Jardim São Paulo, na Zona Leste de São Paulo. Dois criminosos armados invadiram o estabelecimento e saquearam todos que estavam presentes. O que chamou a atenção foi a reação de um barbeiro, que seguiu finalizando um corte mesmo durante a ação dos bandidos (veja abaixo).

Barbeiro segue cortando cabelo de cliente durante assalto em SP e viraliza

O caso ocorreu na na Avenida Miguel Achiole da Fonseca, que fica nas proximidades do 68º Distrito Policial de Lageado. Passava das 18h quando dois criminosos entraram no local, anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences de clientes e funcionários. Um deles chega a mostrar uma arma na cintura para intimidar as vítimas.

As imagens mostram que ninguém reage. Enquanto isso, o barbeiro seguiu cortando o cabelo de um cliente e só parou quando um dos bandidos exigiu que ele entregasse seu celular.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que, até o momento, as vítimas não registraram boletim de ocorrência sobre o caso. Porém, com a repercussão das imagens, a Polícia Civil busca identificar e prender os criminosos.