Mandante ‘deu calote’ e não quitou os R$ 150 mil por morte de médico em MS, dizem executores

Os três homens presos pela morte do médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, que foi encontrado sem vida e com sinais de violência em uma casa em Dourados, em Mato Grosso do Sul, confessaram o crime em depoimento à Polícia Civil. Eles disseram que Bruna Nathalia de Paiva os contratou para o assassinato e prometeu pagar R$ 150 mil. No entanto, “deu calote” e repassou apenas R$ 20 mil aos suspeitos.

“Ela pagou apenas uma parte do combinado. Eles receberam cerca de R$ 20 mil para ser dividido entre os três. Ela não teria honrado as demais parcelas da execução”, detalhou o delegado Erasmo Cubas, responsável pelas investigações, em entrevista ao site G1.

Gustavo Kenedi Teixeira, Guilherme Augusto Santana e Keven Rangel Barbosa detalharam que um deles ficou responsável por amarrar o médico e os outros dois o asfixiaram. Após serem ouvidos, eles seguem mantidos em uma cela na delegacia de Dourados.

Além deles, Bruna também foi presa. Ela e Rossi eram amigos e era a mulher fazia a intermediação de dele com um esquema de estelionato, no qual ele recebia documentos, fazia saques e tinha retorno financeiro.

“Ele [Rossi] fazia parte da fraude de cartões e de benefícios de pessoas mortas. Para isso, pegava documentos de terceiros, usava sua foto, e ia até o banco fazer saques, e depois repassava para a quadrilha”, explicou o delegado, que destacou que o grupo também clonava cartões para golpes.

Uma dessas ações fraudulentas gerou uma quantia alta de dinheiro, cerca de R$ 500 mil, que a suspeita não quis repassar o pagamento combinado a Rossi. Assim, ao ser cobrada, ela teria planejado a morte para deixar de ser pressionada.

O médico foi, então, atraído para uma emboscada, sob a alegação falsa de que iria intermediar uma venda de drogas. No entanto, acabou morto.

Os exames de necrópsia apontaram que a vítima teve um objeto pontiagudo inserido na garganta e que agonizou pelo menos por 48 horas até morrer. Além disso, outros objetos foram achados no local, o que indica que Rossi foi submetido a uma sessão de tortura.

As defesas dos suspeitos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Polícia prendeu quatro suspeitos por morte do médico Gabriel Paschoal Rossi, em MS (Reprodução/O Globo)

Relembre o caso

Rossi tinha sido visto pela última vez no dia 26 de julho, quando deixou o plantão no Hospital da Cassems, em Dourados (MS). Como não entrou mais em contato, os parentes registraram um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento no dia seguinte. Assim, as buscas começaram.

O corpo, no entanto, só foi achado na manhã do último dia 3 de agosto, depois que uma mulher ligou para a polícia, denunciando que um HB20 estava parado na frente do portão de uma casa, no bairro Vila Hilda, há uma semana. Ela disse que olhou dentro do veículo e viu um jaleco pendurado em um banco. Ao se aproximar da janela da casa, disse que sentiu um cheiro forte e notou muitas moscas.

Assim, policiais foram até o local, onde encontraram o corpo do médico em um cama, já em estado de decomposição. Além de alguns ferimentos na cabeça, ele estava com as mãos e pés amarrados e tinha marcas de estrangulamento.

Rossi era natural do Rio Grande do Sul, mas se formou em medicina em março deste ano pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Desde então, trabalhava no Hospital Cassems, além do Hospital Vida e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dourados.

