Imagens desesperadoras de incêndios no Havaí: pessoas se jogam ao mar para se salvar das chamas

Imagens mostram a situação desesperadora vivida na ilha de Mauí, no estado do Havaí, nos Estados Unidos, em meio aos incêndios florestais nos últimos dias.

🔴Al menos 36 muertos en Hawái por unos incendios sin precedentes en una de sus islas más turísticaspic.twitter.com/6udmOMoXcQ — Eduard Ribas Admetlla (@eduribbas) August 10, 2023

De acordo com a CNN, pelo menos 36 pessoas morreram e grande parte de Lahaina, um centro turístico e econômico, foi destruída e centenas de famílias evacuadas.

🔴 #AHORA | Ya son 36 los muertos confirmados por los graves Incendios forestales en Maui, Hawái. pic.twitter.com/dKvqicUZhC — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 10, 2023

Hoje, a mais de 50 pessoas foram resgatas depois de se jogarem no mar para tentar escapar das chamas.

Entre os resgatados estavam 17 sobreviventes que foram levados para a Estação da Guarda Costeira de Maui e cerca de 40 outros que foram recuperados e levados para um local próximo para posterior evacuação.

🇺🇸 | Al menos 36 muertos a causa de incendios en Hawái.



La isla de Maui está siendo devastada.



Miles de personas han sido evacuadas, mientras continúan las operaciones de rescate.



Los vientos huracanados dificultan las labores de extinción. pic.twitter.com/p1He5XBaj0 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 10, 2023

Relatórios iniciais apontam que aproximadamente 100 pessoas se jogaram no oceano e as buscas por sobreviventes e vítimas.

Sylvia Luke, governadora do Havaí, decretou estado de emergência e as estradas e escolas foram fechadas por causa do fogo. Somente os funcionários de serviços de emergência podem circular.

🇺🇸 | EE.UU | Hawai: La escena en Lahaina, es absolutamente devastadora.



Toda la ciudad está siendo destruida por un intenso incendio forestal, lo que obliga a los residentes a buscar refugio en el océano. pic.twitter.com/K6TLjTs9bx — Disidente Incontrolable (@Pjt432) August 10, 2023

A Universidade do Havaí, explica que quase todos os anos há grandes incêndios em algumas partes do arquipélago havaiano, mas a intensidade dos incêndios deste ano é incomum. Estima-se que os ventos violentos do furacão Dora, alimentam o fogo que toma conta.

Confira mais: Mulher relata horror com cobra que caiu do céu e deu botes em seu rosto; ao mesmo tempo ela ainda foi atacada por outro animal