“Esperança e otimismo”: Homem atingido por aparelho em academia acredita que vai voltar a andar

Mesmo contra todos os prognósticos médicos, que atestam que suas chances de recuperar o movimento das pernas são de apenas 1%, e das dores constantes no corpo, o motorista de aplicativo atingido na cabeça por um aparelho de ginástica em uma academia em Juazeiro do Norte ainda mantém esperança de um dia voltar a andar.

Regilânio da Silva ficou tetraplégico após ser atingido por um aparelho com 150 quilos enquanto descansava sentado em um aparelho de agachamento no começo de agosto e teve a base da coluna rompida. Ele passou por uma cirurgia de emergência e ainda se recupera no hospital.

Imagem mostra lesão em coluna de aluno que se feriu em academia, em Juazeiro do Norte, no Ceará (Reprodução)

“Agora ele tá bem, a família procura animá-lo, ele bem alto-astral, ainda sente muitas dores, a única reclamação dele é das dores, mas com um alto-astral ótimo, a gente vê ele e não diz que ele passou pelo que passou”, disse sua irmã. “Ele mantém a esperança e o otimismo”, afirmou.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que Regilânio é atingido pelo aparelho chamado “hack squat”. Pelas imagens, é possível ver que ele está sentado na borda do aparelho enquanto descansa entre uma série e outra de exercícios, quando a barra superior se solta o atinge com força.

🚨BRASIL: Aparelho de musculação cai sobre aluno em academia no Ceará. O homem está hospitalizado e não há informações sobre o estado de saúde dele.



pic.twitter.com/Y82iQsrP47 — CHOQUEI (@choquei) August 5, 2023

Em entrevista ao UOL, o personal trainer Cícero Santos, que trabalha na academia, disse que o acidente ocorreu pelo descuido do aluno, que foi desatento na hora de travar o equipamento e que não houve falha mecânica do aparelho.

Segundo ele, o equipamento é novo, foi adquirido há menos de 60 dias e está com a manutenção em dia.